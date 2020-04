Bundesliga 9. května? Ano! Krůček k návratu do normálu, řekl ministr | iSport.cz

Už za sedmnáct dní se má rozběhnout bundesliga. Ne, to není sen, ale reálný plán, kterému v Německu dávají zelenou politici. Vše směřuje k tomu, že se jedna z nejsledovanějších evropských soutěží v sobotu 9. května opravdu rozjede. „Pro miliony fotbalových fanoušků by to byl krůček k návratu do normálu, i když by se hrálo před prázdnými tribunami,“ prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. „Naším úkolem je, abychom tuhle důvěru splatili,“ podotkl šéf bundesligy Christian Seifert.

Bundesligové týmy pár týdnů trénují, například v Augsburgu se v menších skupinách a za dodržování hygienických opatření připravují už pátý týden. Ostatní mužstva se postupně přidávala. Cíl je zřejmý, Německo má být první zemí, která v době koronavirové krize povolí opětovné rozehrání profesionálních fotbalových soutěží. Datum restartu? 9. květen.

Není to jen přání vedení klubů a ligy, tomuto návrhu jsou nakloněni i politici. „Koncept zápasů bez diváků je jistě možný. Rozhodující je, aby bylo minimalizováno riziko infekce. Pro miliony fotbalových fanoušků by to byl krůček k návratu do normálu, i když by se hrálo před prázdnými tribunami,“ podpořil tuhle myšlenku německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Vedení soutěže vypracovalo plán, jak by utkání probíhala. Podle informací Bildu by na stadionu mohlo být celkem 239 lidí. Kdo například? Samozřejmě hráči, pak maximálně osmičlenný tým trenérů a lékařů na lavičce, šestatřicet pracovníků televizních štábů, třicet pořadatelů, jen čtyři podavači míčů, na tribunách by mohlo být třicet novinářů.

„Musíme nyní dávat pozor na to, abychom nebyli příliš lehkovážní. Zápasy s diváky na tribunách jsou naprosto nemyslitelné. I utkání bez nich jsou na hraně. Ale dá se uvažovat o tom, že od 9. května by se za těchto podmínek mohlo začít hrát,“ přiživil naději v debatě na webových stránkách deníku Bild bavorský ministerský předseda Markus Söder. „Ano, tenhle termín je možný,“ přitakal jeho kolega ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet.

Politici upozorňují, že je třeba být obezřetný, a naznačují, že současný stav je křehký. „Musíme celou oblast zabezpečit. Budou muset být testy a počet lidí by měl být redukován na minimum. Důležité bude, aby si ministr Jens Spahn a Institut Roberta Kocha předtím vše prohlédli. Pokud ale budou mít hráči pozitivní test, vše se zase zastaví,“ uvedl Söder.

Zástupci a účastníci soutěže si důvěry váží. „A teď ji musíme splatit,“ prohlásil šéf první a druhé bundesligy Christian Seifert. „Politici nám věří. My a zejména hráči teď musí jít příkladem. Především co se týče dodržování hygienických opatření a sociálních kontaktů. Musíme být disciplinovaní,“ apeloval Seifert. „Budeme absolutně disciplinovaní,“ vzkázal předseda Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

Kluby budou také zajišťovat, aby se před stadionem nesrocovali fanoušci jako při dosud posledním bundesligovém zápase mezi Mönchengladbachem a Kölnem, který už se hrál bez přítomnosti diváků na stadionu. „Jsem přesvědčen, že se fandové nebudou před stadiony scházet. Budeme na to apelovat a také se tomu budeme případně snažit zabránit,“ slíbil Rummenigge.

V Německu chtějí ligu dohrát stůj co stůj, protože by řadě klubů hrozily kvůli výpadku peněz za televizní práva existenční problémy. Už takhle se některé kluby s nastalou situací těžce perou.

A fanoušci by měli zpět svou zábavu, i když ve značně omezené míře. „Ovšem důležitým faktem je, že bychom milionům lidí dali zase trochu životní radosti,“ zadoufal šéf Dortmundu Hans-Joachim Watzke.