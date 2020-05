Němci otestovali kluby na COVID-19: našli deset případu, Bayern negativní | iSport.cz

Testování na koronavirus mezi 36 týmy první a druhé německé fotbalové ligy před možným obnovením přerušené sezony odhalilo deset pozitivních případů. Oznámila to Německá fotbalová liga (DFL). Celkem bylo provedeno 1724 testů. V Německu jako v první zemi sáhli k plošnému testování všech hráčů a členů realizačních týmů obou nejvyšších soutěží, které se připravují na restart přerušeného ročníku.

Lékaři už v pátek odhalili tři pozitivní případy v bundesligovém Kolíně nad Rýnem, přičemž nákaza se potvrdila u dvou fotbalistů a fyzioterapeuta. Nedělní druhé kolo testů skončilo u zbytku kolínských hráčů i realizačního týmu negativním výsledkem.

Podle klubového prohlášení zbytek mužstva ode dneška pokračuje v tréninku. V něm mohou pokračovat pouze hráči, kterým oba testy vyšly negativně.

Do domácí izolace musel i nejmenovaný fotbalista Stuttgartu. Lékaři nedokázali z testu na nový typ koronaviru určit, zda je hráč druholigového celku nakažený, a tak ho raději poslali do karantény.

Naopak negativní výsledky všech hráčů i členů realizačního týmu dnes oznámil Bayern Mnichov. Německý šampion se zatím stále nevrátil do plné přípravy a nejméně do středy, kdy by měla o dalším osudu bundesligy jednat německá vláda, zůstává v tréninku po skupinách.

V Německu evidují 165.745 případů nákazy, s onemocněním covid-19 zemřelo 6866 lidí.