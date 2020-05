Příprava na bundesligu: týmy v hotelu duchů i 326 kilometrů od domova | iSport.cz

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Fotbalisté Wolfsburgu se vrátili zpět do tréninku. • Twitter/VfL_Wolfsburg

Útočník Salomon Kalou natočil a zveřejnil porušování opatření proti šíření koronaviru a Hertha Berlín ho za to okamžitě suspendovala • Reuters

„Je to jako hotel duchů,“ podotkl trenér Kölnu Markus Gisdol • Reuters

Celá první a druhá bundesliga je nyní v nucené karanténě. Kádr druholigových Drážďan musel po rozhodnutí městského zdravotního úřadu kompletně do domácí izolace, protože k jednomu pozitivně testovanému hráči na COVID-19 přibyli další dva. Ostatní mužstva dvou nejvyšších fotbalových soutěží v Německu nastoupila do povinné týdenní karantény před restartem po koronavirové pauze. Obě ligy mají začít už o víkendu.

Pětatřicet týmů se tak muselo zavřít na hotelech a mohou pendlovat jen mezi ním a hřištěm na trénink. „Je to jako hotel duchů,“ podotkl trenér Kölnu Markus Gisdol. „Samozřejmě to není příjemné žít týden nebo možná i víc na hotelu v jedné místnosti, ale co můžeme dělat,“ přidal záložník Kölnu Marco Höger.

Pravidla jsou opravdu přísná, týmy mají vyblokovaná patra jen pro sebe, kontakt s okolím mají nulový, ani uklízečky nechodí vysmýčit pokoj nebo ustlat postel.

Nejzajímavěji se k situaci postavil Union Berlín. Klub z hlavního města si totiž vybral hotel až v Barsinghausenu, který je od Berlína vzdálen 326 kilometrů. „Kdybychom zůstali v Berlíně, museli bychom se denně přesouvat půlhodiny autobusem na trénink. Raději absolvujeme jednu dlouhou cestu a pak budeme na jednom místě. V Barsinghausenu je hezky, byla tam i reprezentace,“ podotkl ředitel Unionu Oliver Ruhnert.

Lipsko se i s českým útočníkem Patrikem Schickem ukrylo do svého tréninkového centra v Cottawegu. „Nemyslím si, že bychom se z té karantény zbláznili,“ usmál se trenér RB Julian Nagelsmann. „Cottaweg není žádné vězení, je tu možnost sportovního i společenského vyžití,“ prohlásil Oliver Mintzlaff, generální ředitel Lipska.

Freiburg zakotvil v hotelu, který leží asi třicet kilometrů od města. „Budeme na tréninky jezdit pokaždé dvěma autobusy, každý má samozřejmě svůj vlastní pokoj a sám si bude vyzvedávat jídlo. V místnostech bude vždy maximálně jen určitý počet lidí. Sauna, bazén a wellness zůstanou zavřeny. Dvakrát týdně budou všichni testováni,“ popsal kouč Freiburgu Christian Streich.