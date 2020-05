Bayern děkuje pandemii! Při pauze se uzdravil kanonýr Lewandowski | iSport.cz

Kdyby koronavirová pandemie nezastavila fotbal, řešil by Bayern Mnichov otravnou patálii. Jeho vrchní střelec a nejlepší bundesligový kanonýr Robert Lewandowski by kvůli zlomenině holenní kosti na levé noze pár zápasů zmeškal. Určitě by chyběl v nadcházejícím dnešním duelu na půdě Unionu Berlín, nehrál by proti Eintrachtu Frankfurt, bůhví, jestli by stihl třaskavý střet v Dortmundu i partii s Düsseldorfem. Během pauzy se však zcela vyléčil. „Cítím se líp než před ní,“ pochvaluje si polský šutér.

Proti Unionu tak nastoupí, jeho dobré rozpoložení je pro všechny soupeře varováním. Z Lewandowského je trumf Bayernu v boji o titul. Vždyť jednatřicetiletý Polák prožívá báječnou sezonu, v bundeslize nasázel v třiadvaceti zápasech pětadvacet gólů, v Lize mistrů se v šesti utkáních trefil dokonce jedenáctkrát.

„Vidím ho na každém tréninku, je na tom stejně dobře jako před pauzou. Chceme do posledních devíti zápasů dobře vstoupit. Samozřejmě i pro něj by bylo důležité, kdyby natankoval sebevědomí nějakým gólem,“ rozebírá v rozhovoru pro Bild sportovní ředitel bavorského klubu Hasan Salihamidžič.

Lewandowski se během dvouměsíční přestávky vykurýroval a dostal se do kondice. „Nebyla to dovolená. Tréninkový program, který jsme dostali od klubu, byl skvělý. Je potřeba dbát na detaily, dělal jsem i cvičení, na která jsem dřív neměl čas. Celkově se snažím o své tělo pečovat, kladu důraz i na zdravou stravu. Ve finále mi to může pomoct prodloužit kariéru třeba o tři nebo čtyři roky,“ popisuje útočník mnichovského kolosu. K jeho pohodě přispělo i narození druhé dcery, kterou jeho manželka porodila na začátku května.

V Německu se dokonce lehce spekuluje o tom, že by Lewandowski ještě mohl zaútočit na rekord fenomenálního Gerda Müllera, jenž vstřelil v sezoně 1971/1972 kulatých čtyřicet gólů. To by se ale musel ve zbývajících devíti zápasech trefit alespoň patnáctkrát. „Samozřejmě mu věřím,“ culí se Salihamidžič.

Každopádně i pro polského čarostřelce budou novinkou zápasy bez diváků. „Musíme to přijmout a co nejrychleji si na prázdné tribuny zvyknout. Ale pořád nás budou sledovat miliony lidí v televizi, a proto doufám, že nebudeme mít problémy se přizpůsobit a že udržíme kvalitu hry. Fyzicky jsme dobře připraveni a chceme ze sebe vydat to nejlepší, abychom získali titul,“ tvrdí Lewandowski.

On je zpět, trenér Bayernu Hansi Flick tak nyní postrádá Coutinha, Corentina Tolissa a Niklase Süleho.