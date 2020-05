Jak vypadala bundesliga? Letištní schody, ale i polibek, který nebyl | iSport.cz

Dvouměsíční čekání skončilo, bundesliga se o víkendu jako první velká fotbalová soutěž vrátila do akce. Změn ale bylo víc než dost. Žádní fanoušci, na volné tribuny se tak přesunuli náhradníci. I gólové oslavy byly výrazně střídmější a bezkontaktnější, tedy kromě jednoho polibku na tvář v týmu Herty Berlín. I když i tam to prý bylo trošku jinak...

Návrat bundesligy byl podmíněn přísně nastavenými regulemi. Aby se hráči nemačkali na lavičce, byli náhradníci přesunuti na vylidněné tribuny, každý hezky ob dvě až tři sedačky od nejbližšího kolegy. I tohle opatření přineslo své komplikace.

Třeba v Red Bull Areně v Lipsku, kde je mezi tribunou a hřištěm asi třímetrové převýšení. Klub, za který hraje i český útočník Patrik Schick, si s tím poradil a vypůjčil si letištní schody. „Mimořádné situace vyžadují mimořádná řešení,“ citoval deník Bild mluvčího letiště Lipsko/Halle.

Tím neobvyklé věci nekončily. „Na rozcvičku budou týmy chodit odděleně, aby se hráči vůbec nepotkali. Před zápasem neproběhne žádné zdravení. Hráč, který bude střídat, by se vůbec neměl dostat do kontaktu s tím, který jde na hřiště. Mělo by se omezit plivání na hřiště, máme si na to dávat pozor a omezit to, jak to jen půjde. Při oslavách gólů si nemáme plácat, maximálně nám doporučovali, abychom se dotkli lokty nebo nohama. Některé věci jsou lehce bizarní, ale všichni to respektují,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sport Jan Morávek, který hájí barvy Augsburgu.

Oslavy byly skutečně výrazně střídmější a v rámci možností „bezkontaktní“. Hráči Dortmundu, kteří rivalovi Schalke v derby nadělili čtyři branky, slavili tanečky s dostatečnými rozestupy, sem tam si přiťukli loktem. Thorgan Hazard se snažil hrát jako by se v lize a na světě nic nezměnilo, svou trefu tak nadšeně slavil před jižní tribunou. Co na tom, že tentokrát byla prázdná...

„Je velmi zvláštní, když neslyšíte žádný hluk. Vystřelíte na branku, uděláte skvělou přihrávku, dáte gól - a nic se nestane. Bylo to hodně komické. Naši fanoušci nám hrozně moc chyběli,“ sdělil po zápase, ve kterém se Borussia nemohla spolehnout na hlasitou podporu diváků, trenér Lucien Favre. „Nijak se to nelišilo od zápasů, které jsme hráli jako děti, tedy bez diváků a pro zábavu,“ glosoval gólman Roman Bürki. „Tak k tomu tým přistoupil. Pro fanoušky u televizních obrazovek to je skvělý výsledek,“ pochvaloval si snadné smáznutí rivala.

Několik skeptiků při vyhlášení nových pravidel tipovalo, kdy budou hygienické restrikce poprvé porušeny. Ti největší z nich, kteří říkali „hned v sobotu“, měli pravdu. Berlínská Hertha přejela Hoffenheim 3:0, a zadák Dedryck Boyata jeden z gólů oslavil tím, že záložníka Marka Grujiče oběma rukama chytil za hlavu a políbil na tvář.

Nebo to tak aspoň vypadalo. Belgický obránce se ale na Instagramu snažil situaci vysvětlit jinak. „Nebyl to polibek, nebyla to dokonce ani oslava,“ vysvětlil zkušený hráč, který prošel Manchesterem City či Celtikem Glasgow. „Omlouvám se za to, že jsem Markovi sáhl na obličej. Jen jsem mu dával instrukce ohledně standardní situace. V téhle situaci musíme být opatrní a přizpůsobit jí to, jak slavíme,“ doplnil.

DFL oznámila, že hráče nebude za slavení gólů trestat, ale spíše jim radit, jak se chovat. Bavorský ministerský předseda Markus Söder ale upozorňuje, že je potřeba vyžadovat striktní dodržování pravidel. „Fotbal může jít příkladem. Měli bychom tedy dodržovat instrukce a příští týden si dávat ještě větší pozor,“ řekl pro Sport 1.