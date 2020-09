Kadlec: Schick bude hlavní hvězda Leverkusenu! Radil oběma stranám

Chemický gigant, necelých dvě stě tisíc obyvatel a přes šest a půl hodiny autem do Prahy. Přesto Michal Kadlec nedá na německý Leverkusen dopustit. „Je to ideální místo pro fotbal,“ chválí štaci, na které strávil dlouhých pět let. České zastoupení v klubu se nyní chystá rozšířit reprezentační útočník a Kadlecův kamarád Patrik Schick.

Patrik Schick má nakročeno do „vašeho“ Leverkusenu. Co na to říkáte?

„Prožil jsem tam asi nejlepší období mojí kariéry, takže jsem jedině rád, že se Patrik takhle rozhodl. Stále mám v klubu několik přátel. Například bývalý spoluhráč Simon Rolfes působí jako pravá ruka sportovního ředitele Rudiho Völlera, a s ním jsem o Patrikově přestupu komunikoval. Leverkusen ho chtěl přivést, už když šel do Lipska, ale tehdy neuspěl. Nyní se vrací do hry, přišli o dva ofenzivní hráče, takže vše do sebe zapadá.“¨

Na co se vás ptali?

„Na jeho sportovní kvality se mě ptát nemuseli, Patrika měli v Německu hodně na očích. Jen Simon Rolfes ze srandy vyzvídal, zda jsem náhodou neřekl o klubu něco špatného a nechtěl jsem to Patrikovi rozmluvit.“

Takže se vás vyptával i Patrik Schick?

„Bavili jsme se. Měl i další nabídky, takže sondoval nějaké informace.