Hráči Hamburku ruply nervy. Vylezl na tribunu a uzemnil fanouška Drážďan

Čekal na televizní interview, fandové Dynama Drážďany ho častovali nadávkami. Obránce Hamburku Toni Leistner je nerozdýchal. Přelezl zeď na tribunu, prodral se k fanouškovi, který na něj (a především jeho rodinu) nejagresivněji útočil, chytl ho a silou posadil na sedačku.

Vznikla menší mela, někteří domácí příznivci se na něj sápali, zasahovali pořadatelé, ale k žádné potyčce už nedošlo. Leistner slezl zpátky na hřiště, při rozhovoru na něj létaly kelímky s pivem, brzy proto zamířil do kabiny.

Hráč se pak omlouval. „Masivně mě uráželi, normálně bych to přešel, ale oni se extrémně naváželi do mé rodiny, ženy a dcery, to bylo moc. V tu chvíli mi ruply nervy, byl to pro mě hodně emotivní zápas. Ale tohle se mi nesmí stát. Jsem táta od rodiny a chci se chovat jako vzor. Omlouvám se za svůj čin a mohu jen slíbit, že už se to nestane, a to bez ohledu na to, jaké urážky na mě budou létat,“ napsal Leistner na sociálních sítích.

Velmi vypjatý zápas, na který dorazilo přes deset tisíc fanoušků, to pro něj byl hlavně proto, že se v Drážďanech narodil a za Dynamo hrál. Jeho rodina ve městě žije. „Všichni milujeme fotbal, protože přináší velké emoce. A ano, lidé chybují. Toni Leistner je kluk z Drážďan, který má srdce na správném místě a nikdy nezapomněl, odkud pochází. Budeš u nás vždy vítán,“ reagovalo na incident Dynamo.