Schick už pálil za Leverkusen! V poháru pečetil demolici outsidera

Útočník Patrik Schick má za sebou premiéru za Bayer Leverkusen. Gólovou. Ambiciózní bundesligový celek vypráskal v prvním kole Německého poháru účastníka čtvrté nejvyšší soutěže Eintracht Norderstedt 7:0. Český reprezentant, který do Leverkusenu v týdnu přestoupil z AS Řím za 26,5 milionu eur (703 milionů korun) , naskočil za jasného stavu na celý druhý poločas. Měl několik šancí, vstřelil jednu branku.

Rozdíl tří tříd byl znát. Leverkusen vedl po dvanácti minutách nad Eintrachtem Norderstedt, účastníkem regionální ligy, v prvním kole Německého poháru o tři góly. Po jednatřiceti minutách bylo skóre 6:0 pro favorita. Nastala tak i ideální doba pro nástup Patrika Schicka, který v úterý do Leverkusenu přestoupil a ve středu po prvním tréninku ještě říkal, že na tento zápas spíš připraven nebude.

Okolnosti přímo volaly po tom, aby se čtyřiadvacetiletý forvard s novými spoluhráči začal sžívat na hřišti i v soutěžním utkání, byť zarputilost a aktivita ze strany Bayeru za rozhodnutého stavu po změně stran poněkud opadly.

Schick šel na plac hned od první vteřiny druhého poločasu a brzy se začal dostávat do šancí. Po pěti minutách mu servíroval pobídku z levé strany Moussa Diaby, ale Schick míč netrefil. Pak ho obránce ve skluzu čistě připravil o balon, když si ho už šteloval na střelu. S Schickovým hlavičkovým pokusem si pak hravě poradil brankář Lars Huxsohl, další střelu českého útočníka zblokoval jeden z obránců na roh. Všechny tyhle momenty se udály během deseti minut.

Převaha Leverkusenu byla vytrvalá, ale dlouho neúčinná. Šestigólový náskok se ale partě trenéra Petera Bosze ještě podařilo navýšit. Sven Bender hlavičkoval po rohovém kopu, obránce míč vyrazil do břevna a poskakující balon pak pohotově trknul hlavou do sítě Schick. Pečetil tím výhru svého nového klubu 7:0 a hladký postup do dalšího kola domácího poháru. Příští týden startuje bundesliga, Leverkusen se v prvním kole představí v neděli ve Wolfsburgu.