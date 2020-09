Senzační posila Bayernu? Kouč jedná s hrdinou, kterého všichni odepsali

Do Prahy přicestoval i hrdina Německa z mistrovství světa 2014 Mario Götze • Michal Beránek (Sport)

Dojde na návrat německého hrdiny z MS do Bayernu? • Pavel Mazáč / Sport

Dlouho platil za jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů své generace. Mario Götze prokazoval svůj um v Dortmundu, Bayernu i německé reprezentaci. V posledních měsících ale hvězda záložníka postupně pohasínala. Aktuálně je bez angažmá, avšak podle deníku Bild by mohl opět zamířit do mnichovského velkoklubu.

Je pětinásobným bundesligovým šampionem, čtyřnásobným vítězem německého poháru. Nejvíce se fanouškům ale zapsal do paměti, když v roce 2014 vstřelil v prodloužení finále mistrovství světa proti Argentině jedinou branku utkání, kterou zajistil našim západním sousedům zlaté medaile. Řeč je o záložníkovi Mariovi Götzem.

Osmadvacetiletý rodák z Memmingenu skutečně dlouho naplňoval tvrzení, že je jedním z nejtalentovanějších hráčů planety. V bundeslize odehrál dosud 231 zápasů s bilancí 57 gólů a 61 asistencí. Produktivní byl i v blyštivé Lize mistrů – 62 utkání, 12 gólů, 17 asistencí.

Jenže Götzeho kouzla postupně oslabovala. V uplynulé sezoně jako by to už ani nebyl ten starý dobrý Mario. V Dortmundu se mu nepodařilo prosadit se do základní sestavy a moc nedostával šanci ani jako střídající hráč.

Celkově vyběhl do 21 zápasů, vstřelil tři góly a na jeden přihrál. Avšak jen jednou odehrál kompletní porci 90 minut, proti Freiburgu 5. října 2019 (2:2). Nakonec strávil na trávníku za sezonu 2019/2020 v součtu pouze 609 minut. Prim hráli jiní, jako například Jadon Sancho s Erlingem Haalandem či kapitán Marco Reus. Pro srovnání v sezoně 2018/2019 Götze odehrál 2 266 minut a během ročníku předtím 2 202 minut.

„Mario dnes nesedí do moderního fotbalu. Není dostatečně rychlý, aby pasoval do herního stylu Dortmundu či jakéhokoliv jiného top klubu,“ prohlásil bývalý německý reprezentant Lothar Matthäus v televizi Sky, který zároveň předpokládal, že Götze v Signal Iduna Parku pokračovat nebude.

Tak se skutečně stalo. Výsledkem nevýrazných výkonů, na jejichž základě si příliš nekopl, bylo, že se obě strany dohodly na ukončení spolupráce. Respektive neprodloužení smlouvy, která Götzemu vypršela se skončením ročníku. „Toto léto ukončíme s Mariem spolupráci. Je to společné rozhodnutí po vzájemném rozhovoru,“ potvrdil záložníkův konec v klubu sportovní ředitel Dortmundu Michael Zorc.

Od doby, kdy se rozešel s vestfálským celkem, je Götze bez angažmá. Byť se spekulovalo o zájemcích z Itálie, Francie, Anglie či USA, má být nakonec ve hře pro mnohé překvapivé angažmá. Mohl by totiž opět oblékat dres Bayernu Mnichov. „Musíme přivést ještě alespoň jednoho hráče do ofenzivy,“ uvedl po vysoké výhře 8:0 nad Schalke kouč bavorského celku Hansi Flick, který se netají nejvyššími ambicemi nejen v bundeslize, ale i Lize mistrů, kde bude Bayern usilovat o obhajobu.

V době koronavirové krize, kdy většina klubů řeší otázku nákladů na přestupy, by právě Götze mohl být jednou z ideálních možností, přišel by totiž zadarmo jako volný hráč.

Podle Bildu dokonce kouč Flick německému záložníkovi v minulém týdnu telefonoval a měli již řešit jeho připojení se k týmu. Otázkou zůstává, zda by pro něj bylo i vedení Bayernu v čele s Karlem-Heinzem Rummeniggem a Hasanem Salihamidžičem. Jiné hlasy hovoří totiž o tom, že měli tuto myšlenku odmítnout kvůli mediálnímu humbuku, který by následoval.

Dojde přesto nakonec na návrat zlatého střelce z finále MS 2014 do Bayernu, kde již působil v letech 2013–2016?