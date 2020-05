Němci odepsali Götzeho: Na moderní fotbal nemá. Ať jde do Itálie | iSport.cz

Zlaté dítě německého fotbalu. Před sedmi lety si po parádních výkonech v Kloppově Dortmundu vysloužil přestup do Bayernu Mnichov. V červenci 2014 rozhodl jedinou brankou finále mistrovství světa proti Argentině. Jenže pak nastal pád. Mario Götze potenciál supertalentu nenaplnil.

Po návratu do Dortmundu se trápí. A to natolik, že v týmu, který jej vyšvihl mezi světovou elitu, nemá jisté místo. V aktuální sezoně odehrál necelých 600 minut a připsal si tři branky a jednu asistenci. Prim hrají mladí vlčáci Sancho, Haaland či kapitán Reus. K tomu všemu Götzemu v létě končí smlouva.

„Předpokládám, že to pro něj bude v Borussii konečná,“ uvedl pro televizní stanici Sky Lothaur Matthäus. Podle bývalého německého reprezentant by bylo velké překvapení, pokud by klub nabídl 27letému záložníkovi nový kontrakt.

„Mario dnes nesedí do moderního fotbalu. Není dostatečně rychlý, aby pasoval do herního stylu Dortmundu či jakéhokoliv jiného top klubu,“ řekl někdejší hráč Bayernu Mnichov.

Právě do Mnichova přestoupil Götze v roce 2013, ale na jiný výkonnostní level se neposunul. Začal stagnovat, pod koučem Pepem Guardiolou bojoval o místo a vše nabourala častá zranění. Ve finále se rozhodl pro návrat do Vestfálska. Jenže zdravotní patálie se mu dál lepily na paty. Kvůli potížím s metabolismem dokonce na chvíli přerušil i profesionální kariéru.

„Přestup do Bayernu se vůbec nevyvíjel podle jeho představ. Po návratu do Dortmundu už to nikdy nebyl starý dobrý Mario. Nyní musí najít klub a zároveň i kouče, který hru postaví jenom na něm a bude závislý na jeho schopnostech,“ tvrdí Matthäus.

Kde jej hledat? Podle německého internacionála by Götzemu seděla Serie A. „Myslím si, že by to dávalo smysl. V Itálii nemají zápasy takové tempo jako v Německu a z toho by Mario mohl těžit. Není to hráč, který bude sprintovat nahoru dolů 30 metrů, aby vybojoval míč a zakládal brejky. Není to dříč, které dnes vídáme.“

Podle britských médií by se zájemci přeci jen našli. Mluví se o AS Řím či AC Milán. O angažování někdejšího talentu uvažuje prý i Hertha Berlín.