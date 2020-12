Příběh nového Schickova domova: jak klub z plastiku konečně získal respekt

Fotbalisté Leverkusenu se radují z branky do sítě Lipska • Reuters

Ve světě má možná lepší pověst než doma. Bayer Leverkusen hraje sice v bundeslize už 41 let, ale ne každému je v Německu po chuti. Klub z plastiku. Tak se říkávalo kdysi ambicióznímu týmu, kam nedávno přestoupil Patrik Schick a který si to dnes v Evropské lize rozdá se Slavií o první místo ve skupině. Ale i to mizí. Řada fanoušků už vzala Leverkusen na milost. I proto, že si našla nové terče symbolizující neřesti moderního fotbalu.

Pouze deset týmů má v historii bundesligy odehráno víc zápasů než Leverkusen, po roce 1979 se plnou účastí v nejvyšší soutěži mohou vedle něj chlubit jenom Bayern a Dortmund. Ostatní kluby minimálně jednou sestoupily, nebo jsou mezi elitou krátce.

Přesto běžný německý fanoušek nebude přísahat, že vidí Bayer v nejsilnější váhové kategorii. Ačkoli jeho dres postupně oblékaly legendy jako Bernd Schuster, Rudi Völler, Ulf Kirsten, Michael Ballack, z mladších hvězd Toni Kroos či Heung-min Son…

Když tehdy v roce 1979 Leverkusen společně s koncernovým sourozencem z Uerdingenu postoupil do bundesligy, bylo kolem toho docela haló. Ne že by to byl úplně neznámý, podezřele rychle vykvašený klub.

V 50. a 60. letech hrál v západní větvi oberligy, ale když se v roce 1963 formovala celostátní bundesliga, zůstal na rozdíl od regionálních rivalů Kölnu, Schalke nebo Dortmundu pod čarou (mimochodem, podobně dopadl i mnichovský Bayern, tehdy v rámci Bavorska až klub č. 3).

Všichni za vzestupem viděli peníze chemického koncernu Bayer – což nebylo daleko od pravdy.

Ale není to tak, jako třeba v nedávném případě RB Lipsko, že by si firma pořídila klub coby marketingový nástroj. Ne, fotbal se v Leverkusenu hraje už od roku 1904. Tehdy 170 zaměstnanců farmaceutické společnosti Bayer požádalo majitele, aby jim pomohl ustavit mužstvo, kde by se ve volném čase věnovali prudce rostoucímu sportu.

Podobně Peugeot založil klub pro své pracovníky ve francouzském Sochaux a u počátků nizozemského PSV Eindhoven stáli zaměstnanci společnosti Philips.

I proto smí Leverkusen – na rozdíl od ostatních německých celků – nést jméno mecenáše v názvu, protože je s ním spjatý od počátku.

Der Plastikklub. Klub z plastiku. Tuhle přezdívku dostal Bayer přišpendlenou hned od první sezony. Neměl tradici (nebo aspoň ne takovou jako z elitní mapy mizející týmy Rot-Weiss Essen, Kickers Offenbach, Alemannia Aachen a další), za hranicemi města prakticky žádné fanoušky, na domácích zápasech panovala tuctová atmosféra.