Štajner a Šimák v NEJ týmu Hannoveru: Krásná i divoká léta!

Dvojí pocta pro český fotbal. Hannover slavil narozeniny, 125 let od založení, a nechal hlasovat fanoušky o nejlepší jedenáctce klubové historie. Nechybí v ní dvojice géniů, kteří uměli na hřišti i mimo ně – Jiří Štajner a Jan Šimák. Oba v rozhovoru pro Sport vyprávějí, co pro ně tahle poklona znamená a jak jim to spolu klapalo. „Když k nám Jirka přicházel, předpověděl jsem si konec kariéry,“ vzpomíná s hořkým úsměvem Šimák.

Když se Hannover dral na jaře 2002 za postupem do první bundesligy, řídil celý tým on. Jan Šimák. Osmnáct gólů v sezoně. Taky pak šel do Leverkusenu nahrazovat Michaela Ballacka, kterého vykupoval Bayern. A Jiří Štajner? Osm let v klubu, 243 zápasů, delší dobu nikde jinde nestrávil.

Pánové, jste dojatí?

Šimák: „Pro mě je to teda obrovské překvapení, je to strašně milé. Jsem z toho nadšený. Ani nevím, co ještě dodávat.“

Štajner: „Už jsem skoro jedenáct let pryč, vyměnily se tam generace hráčů a my jsme pořád v kurzu. Je úžasné, že lidi nezapomněli.“

A co to, že jste se procpali do historické bundesligové sestavy jako cizinci?

Štajner: „Je to čest. Jsme tam já, Honza, a pak už jen Didier Ya Konan, zbytek jsou Němci. Je vidět, že jsme nějakou stopu zanechali.“

Sestava k 125. výročí Hannoveru Robert Enke Steven Cherundolo Carsten Linke Per Mertesacker Altin Lala Hans Siemensmeyer JAN ŠIMÁK Lars Stindl Dieter Schatzschneider JIŘÍ ŠTAJNER Didier Ya Konan Trenér: Mirko Slomka

No vy konkrétně dost hlubokou, nebo spíš dlouhou, osm let v klubu…

Štajner: „Je to kus života. Ale když budu vzpomínat na fotbalové zážitky, je pro mě Liberec asi víc. Přece jen v Hannoveru jsem hrával převážně z křídla, to nebyla moje parketa. Jednu sezonu jsem nastupoval uprostřed, a byla moje nejlepší. Jinak tam bylo furt plno hráčů na moji pozici a já putoval po křídle, na hrot útoku, různě…“

Honzo, vy jste přímo v přenosu při vyhlašování řekl, že jste v Hannoveru zažil nejlepší roky kariéry. Nebyla to jen fráze, že?

Šimák: „Jasně, že ne. Krásná léta. Větší fotbal jsem poznal už předtím v Blšanech, když jsme postupovali do první ligy, odtud jsem pak šel do Německa. Tehdy přijel za mnou do Blšan Stanislav Levý, který v Hannoveru dělal asistenta. Měl v Česku vyhlídnuté tři kluky, nakonec si vybral mě, udělalo se to rychle, já řek oukej a přestoupil jsem.“

Na váš legendární příjezd do Hannoveru jsme spolu kdysi vzpomínali…

Šimák: „Já to řeknu znova. Začali tam na mě šprechtit. Zeptali se: Sprichst du Deutsch? Já řekl anglicky nou. Zeptali se: Do you speak English? Já řekl německy nein. (smích) Tak mě prostě vzali na hotel, druhý den mě vyzvedávali čtyři spoluhráči, odvezli mě na trénink, takhle jsem tam přežil první týden. Pak přijela přítelkyně, dostal jsem byt a postupně se to zlepšovalo.“

Až z toho byla sezona 2001/2002, postup do první bundesligy, vy osmnáct gólů…

Šimák: „My měli opravdu vynikající tým. Já byl hlavní postava, kluci hráli všechno na mě, odevzdávali mi balony, i když byli v lepší pozici.“

Štajner: „Tehdy jste měli parádní sezonu. Nastřílených skoro sto gólů, postup hotový asi čtyři kola před koncem. Pak Honza odcházel pryč, vlastně skoro celý mančaft se rozprášil, zůstali snad jen čtyři kluci.“

Šimák: „To byla obrovská chyba.“