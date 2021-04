Schalke po sestupu zahalil smutek a vztek. Na hráče létala vajíčka

Hrůzný pád slavné značky je dokončen, Schalke opouští německou bundesligu po třiceti letech v slzách smutku a hluboké frustraci. Definitivní shození do druhé ligy přinesla úterní porážka 0:1 v Bielefeldu. O překvapení ale nejde, hrdý klub z hornické oblasti směřoval k sestupu celou sezonu, která byla v jeho podání katastrofální. „Je to trpká chvíle pro všechny lidi kolem Schalke, hlavně pro fanoušky a pracovníky, kteří denně dělají vše pro klub. Proto jsme brutálně zklamaní,“ naříkal trenér Dimitrios Grammozis.

Stoupnul si před televizní kamery a bylo jasně patrné, jak velký zármutek prožívá a jak se mu do očí derou slzy. „Jsem v klubu přes dvacet let, zažil a viděl jsem toho tady už hodně, ale nikdy jsem si nemyslel, že tohle přijde. Věděli jsme, co nás čeká, ale když se to pak opravdu stane, je to brutální,“ vykládal ikonický útočník Schalke Gerald Asamoah, který v něm nyní dělá manažera, po sestupu tradičního německého klubu do druhé ligy.

„Není mi dobře a dovedu si představit, že mnoho fanoušků Schalke sedí u televize a pláče,“ přidal v další výpovědi Asamoah. Nároční příznivci hornického klubu netruchlili jen doma, několik stovek z nich se ještě v noci vydalo před stadion v Gelsenkirchenu, kde si vylilo frustraci na hráčích. Létaly nadávky i vajíčka, někteří hráči byli dokonce napadeni. Klub takové chování odsoudil, zasahovala policie.

Schalke se už delší dobu zmítá v těžkých problémech. Ještě před pár lety si myslelo, že se může pevněji usadit mezi elitou, chovalo se rozmařile. V téhle sezoně se všechny přešlapy spočítaly. Špatná manažerská rozhodnutí a investice, vyčpělý a zároveň dost nákladný kádr plný hráčů bez stoprocentního zaujetí, pět různých trenérů na lavičce, dluhy, to vše vyústilo v šílené výsledky (třináct bodů ve třiceti zápasech) a k sestupu po třiceti letech, který byl stvrzen úterní porážkou 0:1 v Bielefeldu.

„Vůbec nevím, co bych udělal s člověkem, který by řekl v situaci, kdy jste poslední a máte třináct bodů, že do toho dal všechno,“ naznačil Asamoah, že nikdo nemůže mít čisté svědomí. „Je otázka, zda každý pochopil, za jaký klub hraje,“ dodal.

Pád Schalke poznamená nejvíc samotný klub a region, který býval na svého vyslance pyšný. „Sestup Schalke přinese regionální ekonomice ztrátu v milionech eur,“ odhadl Jochen Grütters, odborník na místní průmysl.

V minulosti zářivá modrobílá značka se bude v příští sezoně brodit druhou ligou. „Je to fyzicky silná soutěž, kde se v každém zápase bojuje do úplného konce. Znám ji a vím, co nás tam čeká,“ vytušil současný trenér Schalke Dimitrios Grammozis. O tom, jak náročnou misi představuje návrat do bundesligy, ukazuje příklad Hamburku, který hraje ve druhé lize už třetí sezonu.

Schalke doufá v nový start, ale bude se muset vypořádat s mnoha nástrahami, například s neblahými finančními dopady, přestavbou týmu, specifiky soutěže. To má být úkol pro Grammozise.