Co bude s Musou? V Německu zaujal, ale Union ho nejspíš nezaplatí

Slavia se rozhlíží po nových posilách do útoku, ale nelze opomenout, že jí může v příští sezoně pomoct i Petar Musa. Chorvatský střelec prožívá solidní hostování v bundesligovém Unionu Berlín. Upoutal pozornost i dalších německých klubů. Co bude v létě? Návrat do Slavie, pokračování v uznávané evropské soutěži, nebo něco úplně jiného?

Když v zimě posílala Slavia rozehrát nadaného útočníka Petara Musu do bundesligy, vypadal tenhle plán ambiciózně, skoro až troufale. Hostování nyní již třiadvacetiletého Chorvata v Unionu Berlín ale účel splnilo. „Jsme spokojení. Ukázalo se, že Petar může takovou soutěž hrát. Prospělo mu to, šel nahoru. Vidí, jaký je to rozdíl, každý týden hraje zápasy na úrovni Evropské ligy,“ podotkl hráčský manažer Milan Martinovič, který Musu zastupuje.

Petar Musa bilance v bundeslize na jaře Zápasy: 12 V základní sestavě: 6 Minuty: 604 Góly: 1 Asistence: 3

Rodák ze Záhřebu zasáhl do dvanácti bundesligových zápasů, trefil se proti Stuttgartu, nejlepší partii ale odehrál proti Brémám, kdy naskočil do druhého poločasu a zaskvěl se dvěma gólovými asistencemi. „Po jeho nástupu přišla do naší hry svěžest, byl také nebezpečný ve vzduchu,“ pochvaloval si po tomto utkání trenér Unionu Urs Fischer.

Musa nahrál na gól i v městském derby proti Hertě, velkou šanci měl například ve Freiburgu. Celkově předvedl řadu zajímavých momentů, v konfrontacích s nejsilnějšími soupeři, jakými jsou Bayern, Dortmund nebo Wolfsburg, ale tolik výrazný nebyl.

Každopádně zaujal a Union by si dovedl představit prodloužení spolupráce. Hostování je ale bez opce, po sezoně se má Musa vrátit do Slavie. Je otevřené, co bude dál. Podle informací Sportu by se v Edenu úplně nebránili prodeji chorvatského útočníka, ostatně trenérský štáb kolem Jindřicha Trpišovského sonduje situaci kolem jabloneckého střelce Ivana Schranze nebo Michaela Krmenčíka, jenž patří Bruggám a nyní hostuje v PAOKu Soluň.

Pro Union bude ale vytáhlý forvard jen těžko dostupný. Klub z hlavního města Německa sice musí být na základě dohody informován o nabídce, kterou by „sešívaní“ byli ochotní akceptovat, a pak na ni může reagovat. Ovšem asi nepůjde do divoké finanční přetahované.

Union zaplatil v historii nejvíc za jednoho hráče dva miliony eur, navíc podle informací Sportu přímo z Německa by ani takovou sumu za Musu nevydal. A jen stěží si lze představit, že by červenobílí pouštěli hráče, u něhož je vidět potenciál a kterého mají smluvně vázaného až do června 2024, nějak levně.

Musa se ale během jarní štace ve východním Berlíně dostal do povědomí dalších německých celků, které kolem něj začínají našlapovat a vyptávat se. „Nějaký zájem registrujeme, ale víc bych se k tomu zatím nechtěl vyjadřovat,“ omluvil se Martinovič.

Každopádně se zdá, že se před zdatným zakončovatelem a hlavičkářem otevírají zajímavé možnosti.