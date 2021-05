Kladivo Lewa! Srovnání rekordu, ikony smekly. Jsem hrdý, řekl po gólu č. 40

Nebýt zranění, kvůli kterému vynechal v dubnu čtyři bundesligové zápasy, Robert Lewandowski by rekord Gerda Müllera v počtu nastřílených ligových branek (40) ze sezony 1971/72 už nejspíš překonal. Vzhledem k jeho gólové produkci je to více než pravděpodobné. Aktuálně je na stejné metě, v lize odehrál 28 utkání, v nichž vsítil 40 gólů.

Müllerův rekord se zdál být nedotknutelný, pak se ale zjevil právě polský gólostroj. „Pokud ho někdo dokáže pokořit, tak on,“ prohlásil již dříve o schopnostech Lewandowského kouč Bayernu Hansi Flick. V sobotním utkání s Freiburgem k tomu bylo nesmírně blízko, zatím ale došlo pouze k vyrovnání zápisu legendy.

V úvodu utkání Lewandowski příliš vidět nebyl, ale ve 26. minutě došlo na pokoření 40gólové mety. Útočníkovi s devítkou na zádech k tomu pomohl faul Lukase Küblera na Thomase Müllera v pokutovém území. Po zásahu VAR a zhlédnutí videa nařídil sudí Florian Badstübner penaltu, kterou Lewandowski bezpečně proměnil, čímž srovnal Müllerův rekord.

I proto si následně náramně užil gólovou radost, která byla opravdu speciální. Kromě toho, že si vyhrnul dres, pod nímž měl triko s Müllerovou podobiznou a nápisem „4ever Gerd“ (navždy Gerd), se mu dostalo oslavného špalíru, který mu vytvořili spoluhráči a realizační tým Bayernu v prostoru před střídačkou, jímž za jejich potlesku a poplácávání po zádech proběhl.

„Pokořil jsem metu, kterou jsem si kdysi nedokázal ani představit. Jsem neskutečně hrdý, že mohu tvořit historii Bayernu a podílet se na psaní příběhu, který fanoušci budou vyprávět svým dětem – ve stopách legend jako Gerd Müller,“ napsal na svém Twitteru po utkání Lewandowski.

Další gól už ale nepřidal a Mnichovští s Freiburgem nakonec remizovali. Krátce po jeho brance totiž srovnal po rohu hlavičkou na přední tyči Manuel Gulde. V 53. minutě sice Leroy Sané vrátil Bavořanům vedení, ale poslední slovo měl Christian Gunter, jenž se trefil po úniku z levé strany ranou na zadní tyč a srovnal na konečných 2:2.

V tu chvíli si mohl spílat zejména právě Lewandowski, který měl jen pár sekund předtím dvě obrovské možnosti, jak zvýšit náskok Bayernu a navíc 41. gólem stanovit nový střelecký rekord bundesligy. Nepovedlo se. Nejprve tváří v tvář nepřekonal levačkou brankáře Marka Flekkena. Hned vzápětí ho na zadní tyči našel Kingsley Coman, ale 32letému forvardovi míč při zakončení sjel a místo do odkryté branky putoval do náruče gólmana.

I tak se to ale po utkání gratulacemi jen hemžilo. „Již mnoho let nastavuješ globální standardy coby útočník. Neuvěřitelný úspěch, kterým jsi zajistil místo v historii sobě i celému týmu. Gratuluji, Roberte,“ reagoval Oliver Kahn, bývalý brankář Bayernu a jeho budoucí výkonný ředitel. „Musím říct, klobouk dolů. Je to něco senzačního. Nikdo v Německu nečekal, že by tento rekord mohl kdokoliv pokořit. Jsem rád, že jsem mohl být u každého z tvých gólů. Je to jedinečné, respekt. Ale rozhodně nezastavuj!“ prohlásil Thomas Müller. S gratulacemi přišli i další bývalí útočníci Bayernu jako Mario Gómez, Roy Makaay či Ivica Olič.

Polský ostrostřelec zápis Gerda Müllera pouze dorovnal, zatím ale „zoufat“ nemusí. Ještě mu zbývá jedna možnost, jak se osamostatnit v historických arších. Bayern čeká 22. května poslední duel sezony doma proti Augsburgu. Tomu navíc Lewandowski dal 20 gólů v 16 vzájemných zápasech.

Zda půjde o jeho poslední zápas za Bayern, zatím jasné není. Podle spekulací, s nimiž přišlo ESPN, o něj totiž jeví zájem Chelsea a Manchester City. Jeho odchod však popírá prohlášení Olivera Kahna, který vyloučil, že by za něj do Mnichova přišel jako náhrada Erling Haaland z Dortmundu. „Zaplatit za přestup částku přes sto milionů eur je pro klub v současnosti nemyslitelné,“ řekl Kahn s tím, že vzhledem k Lewandowského výkonům by pro něj stejně nebylo v mužstvu místo. „Robert má pořád na dva roky smlouvu a o jeho kvalitě nikdo nemůže pochybovat. Navíc na takové úrovni může hrát ještě několik let. I to je důvod, proč nemá cenu o Haalandovi přemýšlet,“ dodal Kahn.