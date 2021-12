SCHIKANA! Čtyři góly jako kečup. Nejdřív nic, pak se to valilo, smál se

Tak tomu se říká SCHIKANA. Patrik Schick se ve druhém utkání po návratu ze zranění rozstřílel a Fürthu při výhře 7:1 nasypal rovnou čtyři góly! Stal se vůbec prvním hráčem v historii Bayeru Leverkusen, kterému se to v Bundeslize povedlo. „Bylo to jako s kečupem. Nejprve neteklo nic a najednou se to valilo samo,“ smál se pětadvacetiletý kanonýr, jenž se s dvanácti góly v jedenácti zápasech řadí na druhé místo v tabulce střelců bundesligy.

Na „běžný“ hattrick stačí vstřelit za utkání tři góly. Německý hattrick vyžaduje tři góly ve stejném poločase, aniž by se mezi góly prosadil někdo jiný. A na perfektní hattrick musíte jednu branku vstřelit hlavou, jednu pravačkou a jednu levačkou. Výkon Patrika Schicka splnil i ta nejpřísnější kritéria.

„Spoluhráči mi to skvěle chystali, takže to nebylo nijak zvlášť těžké,“ pochválil své parťáky hvězdný hroťák.

Bayer do deštivého zápasu vstoupil skvěle. V 17. minutě vedli „lékárníci“ už 2:0 po gólech Amina Adliho a Floriana Wirtze. Fürth se vrátil do zápasu trefou Jeremyho Dudziaka. Utkání v ten moment vzal do svých rukou Patrik Schick.

Český reprezentant těsně před přestávkou uvolnil Piera Hincapieho, který vrátil Leverkusenu dvougólové vedení. „První poločas byl vyrovnaný. Nedařilo se nám hrát naši hru a vytvořit si soustavný tlak. Gól na 3:1 pro nás přišel v nejlepší moment,“ vyzdvihl důležitost branky trenér Gerardo Seaone.

Po změně stran už rozjel český bombarďák svou show naplno.

Svou první branku večera vstřelil po vynikajícím přízemním centru Adliho, po němž se ocitl sám před Mariusem Funkem a levačkou se z první nemýlil.

Druhá branka přišla rovněž z levého křídla. Moussa Diaby skvělým driblinkem nachystal pro Schicka gól jako na stříbrném podnose.

Stejná situace se opakovala i u další trefy. Tentokrát ovšem Schick míč minul. Naštěstí pro něj byl u balonu první Karim Bellarabi, jehož rána orazítkovala břevno a perfektně postavený Schick hlavou uklidil míč do sítě.

Sotva dosedlo maximálně povolených patnáct tisíc fanoušků na svá místa, vyslal Wirtz průnikovou přihrávkou Schicka do úniku, a ten pravačkou zkompletoval svůj dokonalý večer.

„Dneska jsem se náramně bavil. Hlavně teda ve druhém poločase,“ přiznal se první hráč Leverkusenu se čtyřmi vstřelenými góly v jednom utkání Bundesligy.

Zároveň se Schick s dvanácti brankami posunul před Erlinga Haalanda na druhé místo tabulky střelců a nahání prvního Roberta Lewandowského s šestnácti zásahy. Polský šutér má ovšem o tři starty více.

Vítězství 7:1 je nejvyšší domácí ligovou výhrou v dějinách Leverkusenu, jenž natáhl svou vítěznou šňůru na tři utkání a dotahuje se do přímého boje o titul. V tomto ohledu je prozatímní bilance Bayeru tristní. Pětkrát už skončil na druhém místě, ale mistrem si nikdy nestal.

Patrik Schick se svými čtyřmi trefami během 27 minut nezapomenutelně vepsal do historie Leverkusenu. Pokud by ho navíc dovedl k premiérovému titulu, stal by se jeho legendou.