Chaos a naštvaný sudí. Bayern hrál ve dvanácti, hrozí mu kontumace

Bayern Mnichov hrál proti Freiburgu několik sekund ve dvanácti, hrozí mu za to kontumace • Profimedia.cz

Kuriózní pochybění, co je v krajním případě může stát i všechny body, které si ze zápasu odnesli. Fotbalisté Bayernu Mnichov vyhráli ve Freiburgu 4:1, avšak může se stát, že o svůj tříbodový zisk přijdou. Příčina je prostá, část utkání, byť malichernou, hráli ve dvanácti.

Blížil se závěr zápasu 28. kola bundesligy, Bayern zvýšil vedení na hřišti Freiburgu na 3:1. A krátce na to se rozhodl trenér Julian Nagelsmann využít třetí slot pro střídání. Coby čtvrtého a pátého náhradníka poslal na hřiště Niklase Süleho a Marcela Sabitzera. Háček byl ale v tom, že následně zbylo na trávníku dvanáct hráčů hostujícího celku. Kingsley Coman byl mužem, který měl být už na střídačce, přesto zůstal na hřišti.

Inkriminovaný moment naštval hlavního rozhodčího Christiana Dingerta. „Při střídání se objevilo na tabuli špatné číslo, Coman tudíž nevěděl, že má být střídán a došlo k opomenutí stažení jednoho z hráčů. To je velmi špatně,“ uvědomoval si Dingert. „Přerušili jsme hru a chvíli trvalo, než se situace vyjasnila. V zápisu o utkání jsme objasnili, co se přihodilo. Za těch pár sekund, co Coman hrál, se nic moc nestalo. Nicméně teď je na kolezích z vedení svazu, aby rozhodli,“ dodal arbitr.

Podle agentury SID může mnichovskému klubu hrozit dokonce kontumace. Sportovní ředitel Freiburgu Jochen Saier se ale teprve rozhodne, zda podá oficiální stížnost. „Očekávám, že se nebudeme muset proti ničemu odvolávat. Existuje nějaký soubor pravidel, kterému podléháme a dodržujeme ho. Víc k tomu nepovím,“ prohlásil Christian Streich, kouč Freiburgu.

Po zhruba pětiminutové odmlce se utkání dohrálo. Duel nakonec dovedl Bayern k výhře 4:1, když se ještě trefil Sabitzer.