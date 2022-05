Bayern nechce pustit „Lewu“: Má smlouvu, do té doby bude hrát za nás

Rýsuje se hodně zajímavý příběh letního přestupového období. Robert Lewandowski se v posledních dnech nechal slyšet, že neprodlouží smlouvu v Bayernu Mnichov a rád by zamířil za novou výzvou do Barcelony. Jenže vedení bavorského giganta se s plány polského střelce zrovna neztotožňuje... Jaká budoucnost třiatřicetiletého útočníka čeká?

Blížící se transfery hvězdných forvardů? Erling Haaland už má jasno, míří do Manchesteru City. Kylian Mbappé je zase pořád hlasitě spojován s Realem Madrid. Nejpřekvapivější vývoj proto nakonec může nabrat dění kolem Roberta Lewandowskiho.

Po osmi sezonách v Bayernu, ve kterých získal osm bundesligových titulů a jen v lize dohromady nasypal 238 gólů, si polský kanonýr řekl, že je čas na změnu. Smlouvu v Mnichově má ještě na příští sezonu, o další už ale nechce slyšet.

„Novou smlouvu nepodepíšu. Musíme najít nejlepší řešení pro obě strany. Řekl jsem klubu, že pokud přijde nějaká nabídka, musíme o ní přemýšlet,“ uvedl Lewandowski, a potvrdil tak spekulace německých médií.

V sobotu se gólem rozloučil se sezonou na půdě Wolfsburgu (2:2), načež mluvil v podobném duchu. „Je dost možné, že tohle byl můj poslední zápas za Bayern. Nemůžu to říct na sto procent, ale je to možné. Musíme najít nejlepší řešení,“ zopakoval.

Jaký tedy je ideální scénař podle Lewandowskiho? Přátelský rozchod s klubem, jenž zároveň bude už letos v létě otevřený nabídkám. Hlavně té z Camp Nou... Jenže v kancelářích Allianz Areny celou věc vidí trochu jinak.

„Ano, Lewa mi oznámil, že naši nabídku nepřijme a klub by rád opustil. Pro nás platí, že má smlouvu do roku 2023. To je zkrátka fakt,“ uvedl pro Sky Sports ředitel Bayernu Hasan Salihamidžič.

Klubový prezident Herbert Hainer byl ještě příkřejší: „Platí, že Lewandowski má smlouvu do června 2023 a do té doby za nás bude hrát. Když podepíšete smlouvu, nemůžete mluvit o tom, že někoho 'nutíte', aby ji plnil...“ podotkl Hainer.

Podaří se nakonec oběma stranám najít nejlepší řešení, jak by si přál Lewandowski? Nebo po úspěšných letech dojde k nehezkému rozchodu?