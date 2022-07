Hložek v Leverkusenu i s přítelkyní. Hejtrů bude mnohem víc, řekl Schick

Po povinné třítýdenní dovolené se Adam Hložek hlásí v novém působišti. Odpočatý a nabitý enegrií do práce. V Leverkusenu český útočník ve čtvrtek poprvé vyběhl s týmem na hřiště a těsně před dvacátými narozeninami vstupuje do další životní i fotbalové etapy. Co českého reprezentanta čeká? Také o tom mluvil v rozhovoru pro iSport Premium Adamův otec Zbyněk Hložek (Celý rozhovor čtěte ZDE>>>).

Po čtyřech sezonách ve Spartě přijal nabídku z bundesligy, od čtvrtka potí triko v německém Leverkusenu. Na Adama Hložka čeká řada úskalí - ohromná konkurence, nové prostředí, kvalita elitní evropské soutěže i enormní zájem médií a fanoušků.

„Největší rozdíl bude návštěvnost, kultura, zázemí. Lidi tam fotbalem žijí. Patrik Schick nám říkal, že poslední kritiku po reprezentaci kvůli únavě nemá Adam vůbec řešit, protože tam to bude daleko horší,“ řekl Zbyněk Hložek, otec českého reprezentanta, který má na kariéru mladého talentu značný podíl.

Hložka na konci uplynulé sezony dohnala únava z náročného programu, nevyšla mu červnová Liga národů za reprezentaci. „Tady ho hejtovalo dvě stě lidí, tam ho bude hejtovat dva tisíce lidí, když se něco nepodaří. Páťa nás uklidňoval, že na něj v Itálii pískalo sedmdesát tisíc lidí, protože byl vyhlášený nejhorší posilou AS Řím. A dneska je nachystaný pomalu do Liverpoolu. Takhle to prostě ve fotbale je,“ popsal Hložek starší.

Na konci července oslaví největší talent českého fotbalu dvacáté narozeniny. V domácí soutěži v letenském dresu zanechal výraznou stopu, teď záleží na něm, aby prorazil o level výš. Je schopný v mladém věku skok do Německa ustát?

„Už ani na Spartě nebyla kontrola třeba. Nemáme to jako Rosičtí, že bychom se s Adamem odstěhovali do Německa. Tomáš byl tehdy asi sám, zatímco Adam má přítelkyni. Kdyby ji neměl, asi bych šel do Leverkusenu s ním a žena by za námi jezdila. Nejdřív ale bude do konce července stejně na hotelu, než si někde v Düsseldorfu vybere bydlení. Po soustředění už by se měl stěhovat, s Veronikou to bude mít jednodušší,“ nastínil Zbyněk Hložek nejbližší plány svého syna.

Velkou nadějí byl i Adamův starší bratr Daniel Hložek, jehož rozjetou kariéru ve Spartě zbrzdily zdravotní problémy. On i celá rodina z moravských Ivančic teď podporuje novou posilu Bayeru a přeje si, aby přechod do elitní soutěže zvládl.

„Od pěti let musel na každém turnaji něco dokazovat. Mně, trenérům, protihráčům, spoluhráčům, rodičům, kteří mu to nepřáli, protože ostatní převyšoval. Odmalička je pod tlakem,“ zdůrazil Zbyněk Hložek. Tvrdá dřina se vyplatila a celá rodina se může těšit na premiérové utkání v bundeslize na hřišti silného Dortmundu (6 srpna).

„Asi tam pojedeme. I když ještě nevím, jak to bude s lístky, protože máme zajištěné vstupenky jen doma. Máme dvě vipky ošetřené i ve smlouvě. To je fajn. Chtěl bych však bundesligu projet celou. Doma si říkáme, že přece právě kvůli tomuhle jsme to všechno dělali,“ těšil se Hložek starší.

