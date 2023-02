Union ze „Staré hájovny“ uhání Bayern. V Berlíně se už mluví o titulu

Zatím to v Německu nevypadá na bezstarostnou jízdu Bayernu Mnichov za 33. bundesligovým titulem v historii. Proti je Dortmund, který ztrácí jen tři body. Moment, on se vlastně mezi dva německé giganty vměstnal ještě chudší příbuzný z hlavního města. Union Berlín všechny udivuje a po 20 kolech ztrácí na bavorského giganta jediný bod.

Letos to bude už jedenáct let, co se Bayern naposledy musel před někým na konci sezony sklonit. V sezoně 2011/12 se radoval Dortmund. Současná Nadvláda mnichovských hvězd nemá v rámci nejlepších evropských lig konkurenci.

V berlínském revíru však vyrostl nečekaný dravec a nejedná se o Herthu, která momentálně bojuje o holé prvoligové přežití. Kdyby se měla tabulka sestavovat dle hodnoty kádrů jednotlivých týmů bundesligy, Union Berlín by se neumístil ani v první desítce, a to se navíc tržní hodnota některých jeho hráčů během skvěle rozjeté mise zvyšuje.

Klub v minulosti neměl snadné pořízení, jednalo se o spíše politicky nepohodlný projekt, rekonstrukci stadionu An der Alten Försterei (U Staré hájovny), jehož dominantou je vstupní brána, která ve vás evokuje možná více vchod do útrob fabriky než do fotbalových ochozů, spolufinancovali fanoušci. Klub se ale přes peripetie osudu udržel na fotbalové mapě. A dnes?

Švýcarský kouč Urs Fischer je u kormidla týmu od roku 2018. Hned v prvním roce Union nečekaně postoupil do nejvyšší soutěže a po úvodní oťukávací sezoně se klub usazuje v popředí bundesligy. Fischerova grupa dokonce vyvrátila i otřepané klišé, že druhý rok bývá pro nováčka nejtěžší.

Právě pozice švýcarského stratéga je naprosto klíčová. On vtiskl Unionu současnou mentalitu, jak se svěřil bývalý hráč klubu Max Kruse. „Oni vědí, kým jsou. Defenzivně laděný tým spoléhající na přechod do útoku ve vysokém tempu. Hráči vědí, co mají dělat a nehrají si na něco víc.“

V Berlíně se navíc dobře ujaly dvě základní formace 3-4-3 a pak ta více defenzivní 3-3-2-2, kdy stěžejní úlohu mají křídelní obránci. I proto Union chytře po MS přivedl ze Celticu Chorvata Josipa Juranoviče a z Wolfsburgu Jeroma Roussillona pro zvýšení konkurence.

Union se vyznačuje kompaktností a týmovostí. A když to vypadá, že by mohl Fischerovi někdo koncept rozbořit, prostě jde o dům dál. Možná jste registrovali, že měl do Berlína přijít ostřílený Španěl Isco. Strany se však nedohodly na podmínkách. Nic se neděje, nepřijde Isco? Možná je to více užitku než škody, protože ve východní části Berlína jsou prostě zvyklí na tým pracantů bez osobních vzdušných zámků.

Union přitom nevládne statistikám, vše se podřizuje týmu. A že je v kabině dobrý duch se ukázalo i v posledním zápase, kdy tým od Braniborské brány vyhrál v Lipsku 2:1, přestože domácí vedli. Kdekdo se ptá, kdy už Unionu dojde dech a začne se propadat tabulkou, ale nekoná se. „Jestli sním o titulu? Sním o každém dalším zápase a věřte mi, že to nejsou noční můry, ale krásné sny,“ pronesl Fischer po posledním utkání.

Sebevědomím oplývají i hráči. Obránce Niko Giesselmann strhnul humbuk po svém posledním vyjádření. „Když nyní Union vše vyhraje, získá titul.“ Giesselmann už pravděpodobně mířil k zápasu na půdě Bayernu Mnichov, který se odehraje 25. února. Kdo by si před několika měsíci řekl, že půjde o přímý souboj o bundesligový trůn…