Schick trefil tyč, Hložek ztrácí pozici. Bayern smetl Union a je první

Pouhé dva dny volna musely Leverkusenu stačit k regeneraci po postupu do osmifinále Evropské ligy. Tuhá bitva na půdě Monaka, kterou Bayer rozhodl až v penaltovém rozstřelu, zatížila Patrika Schicka natolik, že se jej v rámci pozvolného přidávání zátěže při návratu po zranění rozhodl trenér Xabi Alonso využít až jako náhradníka.

Proti dalšímu německému zástupci v Evropské lize, Freiburgu, ovšem nastoupil v základu druhý český reprezentant ve službách Leverkusenu Adam Hložek. Pro odchovance Sparty šlo o jubilejní 20. bundesligový start. Hložek na něj ovšem nebude vzpomínat v dobrém. Podruhé v sezoně byl totiž stažen již o poločase.

Potvrdil se tak trend posledních zápasů. Role dvacetiletého talentu s návratem uzdraveného dua Sardar Azmún + Patrik Schick postupně klesá.

Byl to navíc právě íránský útočník, který minutu po příchodu Patrika Schicka na trávník srovnal skóre. Azmún se položil do centru Mitchela Bakkera a krásným volejem vstřelil svou první letošní branku.

„Neměli jsme moc času na odpočinek po opravdu těžkém utkání v Monaku, proto si myslím, že jsme dnes předvedli velice dobrý výkon. Jsem zároveň moc vděčný za skvělou podporu ze strany spoluhráčů,“ měl radost Azmún.

Domácí si takřka vzápětí mohli vzít vedení zpět. Lucas Höler ovšem ve vyložené šanci po standardní situaci trefil z bezprostřední blízkosti pouze tyč.

Příležitost stát se mužem zápasu tak dostal Patrik Schick.

V druhé minutě nastavení jej zpětnou přihrávkou našel na malém vápně Kerem Demirbay. Schick však svou slabší pravačkou zakončoval v lehce krkolomné pozici rovněž pouze do tyče.

Bayer se tak musel spokojit s bodem za remízu 1:1.

„Velice dobré venkovní utkání po 120 minut trvající bitvě v Evropské lize. Jsme spokojení, že si odvezeme alespoň bod, protože Freiburg hraje v této sezoně opět skvěle a není náhodou, že bojuje o Ligu mistrů. Samozřejmě jsme přijeli vyhrát a měli jsme i několik dobrých šancí na to, abychom to dokázali. V kontextu všech faktorů jsme ovšem s naším výkonem spokojení,“ hodnotil duel Robert Andrich.

Bayer má nyní týden na to, aby se ideálně nachystal na Herthu Berlín. Domácí duel se 14. týmem bude klíčový z hlediska dalších bundesligových ambic „lékárníků“, kteří by se stále rádi probojovali do pohárové Evropy. Na ní však nyní ztrácí deset bodů. „Moc se mi líbilo, jak jsme dnes hráli po inkasované brance. Ukázali jsme, že jsme vyspěli. Stále se ještě hraje o spoustu bodů,“ burcuje lídr Leverkusenu, kapitán Lukáš Hrádecký.

Bayern za poločas smetl Union a je první

První gól v Mnichově vstřelil ve 31. minutě Choupo-Moting hlavou po Comanově centru. Za dalších devět minut vedení úřadujících mistrů navýšil Coman a třetí gól po další Müllerově asistenci přidal v nastavení první půle Musiala. Německý reprezentační záložník se trefil v den svých 20. narozenin.

I druhý poločas se odehrál v režii bavorského velkoklubu, další branku už však jeho hráči nepřidali především díky hostujícímu brankáři Rönnowovi. Třetí Union po domácí bezbrankové remíze s posledním Schalke v lize podruhé za sebou nevyhrál a na Bayern i Dortmund ztrácí tři body.

Německá fotbalová liga - 22. kolo:

Freiburg - Leverkusen 1:1

Branky: 29. Grifo - 67. Azmún

Bayern Mnichov - Union Berlín 3:0

Branky: 31. Choupo-Moting, 40. Coman, 45.+1 Musiala