Mané udeřil parťáka, tekla i krev. Bayern ho potrestal: stopka a pokuta

Leroy Sané se dostal do konfliktu se Sadio Maném • Reuters

Spoluhráči Sadio Mané a Leroy Sané se dostali během zápasu s Manchesterem City do konfliktu • profimedia.cz

Klid a pohoda vypadají jinak. V Bayernu vládne spíš napětí. Německý gigant na konci března vyhodil trenéra Juliana Nagelsmanna a jeho nástupce Thomas Tuchel se na startu nového angažmá opravdu nenudí. Po úterní prohře 0:3 ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem City řešil pořádný malér. Sadio Mané se dostal na hřišti do slovní přestřelky s parťákem Leroyem Saném a v kabině ho pak praštil do obličeje tak, až mu tekla krev ze rtu. Vedení klubu už hráče potrestalo.

Hráči Bayernu po krachu v domácím poháru s Freiburgem nakročili po souboji se City už k druhému vyřazení v tomto měsíci. Pro německý velkoklub bolestivá zpráva. A atmosféra v šatně i přes vedoucí pozici v bundeslize pořádně zhoustla. Po výprasku na hřišti se řešil skandál v kabině.

Už v 83. minutě utkání v Manchesteru se Mané a Sané dostali do ostřejší diskuze, prostě si pořádně vjeli do vlasů. Důvod? Senegalec šel do náběhu za obranu, přihrávce od parťáka utekl.

Zmar, frustrace, Citizens dominovali, Erling Haaland řádil... Tohle se za stavu 0:3 dá pochopit. Ale konflikt nezůstal jen na hřišti.

Mané podle zpráv deníku Bild udeřil Saného do obličeje, až mu tekla ze rtu krev. Informaci potvrdil i reportér Sky Sports. Mezi hvězdy se v šatně připletli spoluhráči, kteří je oddělili. Kabina byla v šoku. Aktéři potyčky prý po přistání v Mnichově odjeli z letiště odděleně - Mané týmovým autobusem, Sané soukromým autem. Před kamerami si po návratu ret nenápadně schovával.

Na blízké kamarádství to zrovna nevypadá. Přitom pro Tuchela jsou tolik důležití. V základní sestavě ani jeden z nich takřka nechybí, dohromady nastříleli třináct ligových branek.

Ale tohle vedení Bayernu zkrátka nemohlo přejít pouhým mávnutím ruky. Muselo tvrdě zasáhnout. Poprvé zástupci klubu jednali ve středu, soud vynesli o den později odpoledne.

„Sadio Mané nebude zařazen do sestavy Bayernu pro domácí zápas proti Hoffenheimu. Může za to pochybení po zápase Ligy mistrů s Manchesterem City. Dostane také pokutu," stojí stroze v prohlášení na klubovém webu.

Mané se omluvil a ve čtvrtek s týmem normálně trénoval. Stejně tak Sané. Otázka je, jak spolu budou fungovat a kdy se hříšník vrátí do zápasového rytmu.

Už se totiž spekuluje, že senegalský útočník se v létě po pouhé sezoně od příchodu z Liverpoolu bude znovu stěhovat. „Mnoho hráčů je k Manému kritických," má zprávy reportér Sky Sports.

Na Ostrovech ve společnosti Muhammada Salaha a Roberta Firmina byl pravděpodobně ve větší pohodě. Bayern navíc hledá na příští sezonu klasického útočníka, dost se mluví o Victoru Osimhenovi z Neapole.

Spor mezi Maném a Saném není v Bayernu unikátní záležitostí. Už v roce 2012 se střetli Franck Ribéry a Arjen Robben, první z nich tenkrát dostal pokutu 50 tisíc eur (zhruba 1,2 milionu korun).