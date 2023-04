ONLINE: Union Berlín - Leverkusen 0:0. Čekání na gól, Hložek střídal

Fotbalisté Leverkusenu ve 30. kole německé bundesligy zavítají na trávník Unionu Berlín, který se nachází v tabulce na třetím místě a bojuje o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Bayer se na druhou stranu vyškrábal už na šestou příčku zaručující kvalifikaci do Evropské konferenční ligy, ale rád by se vyhoupl ještě výš. Svěřenci Xabiho Alonsa se musí obejít bez Patrika Schicka, ale do dobré formy se rozehrál Adam Hložek. Duel začal v 15:30. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSport.cz.