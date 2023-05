Koubek je zpět! Byl za hvězdu, diváci ho vyvolávali: Měl jsem slzy v očích

Mnozí už ho možná odepisovali. Nejprve přestal nastupovat v bundesligovém Augsburgu a pauzíroval na střídačce, pak vypadl Tomáš Koubek i z reprezentace, kde se na jeho úkor střídala jména z české ligy. Teď 30letý brankář využil zranění svého klubového kolegy a rivala Rafala Gikiewicze a táhne Augsburg za záchranou. Proti Unionu Berlín, který usiluje o Ligu mistrů, vychytal čisté konto a stadion vyvolával jeho jméno. „Bylo to emotivní. Měl jsem slzy v očích. Viděl jsem, že mi to přáli i spoluhráči,“ vyznal se český brankář po utkání, ve kterém byl za hvězdu.

Do Německa přicházel jako stabilní jednička francouzského Rennes, se kterým slavil triumf ve francouzském poháru. Jenže v Bavorsku pravidelně čelil soupeřům jen ve své první sezoně po přestupu v sezoně 2018/19. Pak Koubek v podstatě ztratil dva a půl roku kariéry, kdy nechytal. Nejprve jej vystřídal Andreas Luthe, který se záhy stěhoval do Unionu Berlín. Tím ale lepší pozici Koubek nezískal.

Do branky se totiž nedostal přes o pět let staršího Poláka Rafala Gikiewicze, který pro změnu z Unionu dorazil. Po více než dvouletém martyriu se tak zdá satisfakce zrovna proti tomuto soupeři jako osudová. Koubek předvedl několik brilantních zákroků a udržel své páté čisté konto v bundeslize. První od roku 2019 a zaslouženě byl vyhlášen mužem zápasu.

Augsburg se i díky jeho výkonům zvedl. Z posledních tří zápasů získal pět bodů a náskok na baráž i první přímý sestupový stupínek je nyní šestibodový.

Odměna za vytrvalost, za to, že se necítil uražený a dál makal, aby znovu dostal příležitost - 10. dubna přišla.

Jeho polský konkurent si poranil rameno a přes měsíc a půl už marodí. Kdo za něj? Logicky padla volba na Koubka. „Období, kdy jsem nechytal, pro mě bylo hodně těžké. Fotbalový život je takový, že jste jednou nahoře a jednou dole. Já býval často jen nahoře, ať už to bylo v Česku nebo ve Francii. Teď si svou příležitost chci hlavně užít. Snažil jsem se totiž nadále pracovat pro tým a v posledních týdnech jsem se do toho naplno ponořil,“ svěřil se třicetiletý gólman.

Kapitán: Tomáš? Všichni ho mají rádi

Po zápase proti účelně hrajícímu Unionu si tak mohl užít něco, co možná v Německu dosud neměl šanci okusit. WWK Arena jako jeden muž skandovala jeho jméno. „Bylo to emotivní. Měl jsem slzy v očích. Viděl jsem, že mi to přáli i spoluhráči,“ což potvrdil i kapitán týmu Jeff Gouweleeuw. „Tomáš? Všichni v týmu ho mají rádi, protože je to bojovník, který nic nevzdává.“

Koubkovi ve třetím největším bavorském městě končí smlouva v červnu 2024 a jak sám říká, budoucnost zatím neřeší, ale to, že se konečně opět mohl ukázat v brance v soutěžním utkání, může znamenat i nové nápadníky o jeho služby. „Neřeším, co se může stát v létě. O budoucnosti momentálně nechci zbytečně přemýšlet. Chci se koncentrovat na další zápas v Bochumi, kterým se můžeme nadobro zachránit.“

Augsburgu stačí v Bochumi i bod za remízu, aby už bylo jasno, že přímý sestup nehrozí. Vzhledem k tomu, že v závěrečných dvou kolech se Koubkův tým poměří s Dortmundem a Mönchengladbachem se jeví bodový zisk v Bochumi jako nutnost.