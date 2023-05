Dortmund selhal! Nadvláda Bayernu v lize pokračuje. Legendy v čele končí

Borussia Dortmund předvedla ukázkovou blamáž. V domácím utkání pouze remizovala s Mainzem 2:2, a protože Bayern zvítězil v Kölnu 2:1, putuje mistrovská mísa pojedenácté v řadě do Mnichova. Již 33. bundesligový titul vystřelil Bavorům dvacetiletý drahokam Jamal Musiala, jenž se prosadil jako střídající hráč v 89. minutě přesnou ranou k tyči. „Bayernu moc gratuluji, ale extrémně to bolí. Celé město nám věřilo,“ soukal ze sebe zničený trenér BVB Edin Terzič. Schalke Alexe Krále se po jednom roce mezi nejlepšími opět vrací do 2. bundesligy.