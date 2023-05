Senzace do bundesligy: místní trenér už 15 let, kádr mezi Plzní a Baníkem

V něčem je to příběh podobný Hoffenheimu či Lipsku. I tohle byly na začátku spíše bundesligové výstřelky, kdy prakticky na zelené pláni vznikl troufalý fotbalový projekt. Jeden zásadní rozdíl mezi zmíněnou dvojicí a Heidenheimem ale existuje. Současný nováček německé ligy za sebou nemá movité sponzory a vlastníky.

Ještě v roce 2004 hrál tým z Bádenska-Württemberska pouze pátou nejvyšší soutěž. A na podzim se poměří s Bayernem, Dortmundem a dalšími kolosy německé scény. Může za to zvrat v posledním kole druhé ligy, kdy Heidenheim skoro zázračně otočil zápas v nastaveném čase s Jahnem Regensburg z 1:2 na 3:2 a začal slavit.

Naopak smutek zavládl v Sandhausenu, kde hrál Hamburk a HSV tak spadli pouze do baráže. „Slyšel jsem, že na hřiště v Sandhausenu už vnikli fandové Hamburku a začali slavit. Jenže my všichni jsme po vyrovnání věřili, že to otočíme. Šílené se stalo realitou,“ prohlásil po utkání obránce Marnon Busch.

Bylo to skutečně tak, euforie HSV se změnila ve smutek. Tradiční klub z přístavního města musí už zase do baráže, kde se potká se Stuttgartem. Naopak Heidenheim vypálil k úspěchu, který nikdo před sezonou nemohl čekat.

Favorité na postup mezi elitu se hledali jinde. Právě HSV, ale také Norimberk či Düsseldorf. Že ale vyhraje soutěž tým, který byl v minulé sezoně šestý? Před sezonou se o této variantě příliš nemluvilo.

Vždyť hodnota kádru se pohybuje kolem 20 milionů eur. Jen pro srovnání je to zhruba mezi hodnotou kádrů Viktorie Plzeň (30 milionů) a Baníku Ostrava (11 milionů). Heidenheim se v této kolonce řadil někam do středu druholigového pelotonu.

V nejvyšší soutěži by momentálně působil jako chudší příbuzný. Třeba sestupující Hertha Berlín, která si s Heidenheimem v podstatě vymění místenky, měla v této sezoně více než čtyřikrát vyšší hodnotu kádru, přesto ligu nezachránila.

V týmu Heidenheimu navíc nenajdete cizince, a když už ano, má i německé občanství. Tuhle partičku, kde vyčnívá snad jen útočník a nejlepší střelec soutěže Tim Kleindienst, trénuje jistý Frank Schmidt.

Muž, který se v Heidenheimu narodil a za sebou nemá kdovíjakou hráčskou kariéru. Nejvíc toho odkopal za Alemanni Aachen. Čtyři roky na sklonku kariéry odehrál i v rodném Heidendeimu v letech 2003-07. V kopačkách to ale do bundesligy nikdy nedotáhl.

Jako trenér je úspěšnější. Když skončil s hráčskou kariérou, rovnou přesedlal na lavičku a tým vede nepřetržitě od 17. září 2007 a na prahu padesátky dosáhl největšího úspěchu. To on je hlavním symbolem senzace z Heidenheimu.

„Často jsem se sám sebe ptal, co to vlastně znamená, když sportovci říkají po úspěchu, že si ho ještě neuvědomují. Teď už chápu. Říkal jsem už před časem, že tým by se mnou neměl postoupit, ale že to já chci postoupit s tímto neuvěřitelným týmem pracantů,“ řekl dojatý Schmidt po utkání a pozastavil se i nad soupeřem z Regensburgu, který naopak z druhé bundesligy sestoupil. „Děkujeme, že nám umožnili oslavu na jejich hřišti, to není samozřejmost, když navíc sestupujete. Přeju jim brzký návrat do druhé ligy.“

Momentálně v Heidenheimu asi nikdo nepochybuje, že Schmidt jako trenér ve Voith-Areně pro 15 000 diváků setrvá. Klub ale bude potřebovat posílit, jinak se může euforie změnit v trápení mezi nejlepšími.