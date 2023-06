Černý a Wolsfburg: hráč je s klubem domluvený, Twente si ho cení vysoko

Václav Černý by mohl zamířit do Wolfsburgu • Profimedia.cz

Patnáct gólů, třináct asistencí. Velkou fujavici rozfoukal Václav Černý v aktuálním ročníku Eredivisie. Pestrou a nápaditou hrou, technickými kousky, rychlostí a nebojácností v soubojích jeden na jednoho v dresu Twente oslnil nizozemskou ligu a samo sebou také pozorovatele z nejlepších evropských lig.

Bylo jasné, že nad Černého hlavou budou svištět lasa. To, které nesmírně kreativního borce omotává, je z Wolfsburgu.

Hráč už prošel několika koly jednání a s osmým celkem uplynulého ročníku bundesligy našel shodu. Kontrakt je vyhotovený. Podle zdrojů deníku Sport a iSport.cz by měl mít expiraci až v létě 2027.

S Černým se už telefonicky spojil také Niko Kovač, trenér Wolfsburgu. Nastínili si představy, žádné zádrhele se nevyskytly.

K nim může teoreticky dojít až v následujících dnech, kdy se do rokování pustí funkcionáři obou klubů. Wolfsburg už vyzval Twente k jednacímu stolu. „Informovali nás (Wolfsburg) o svém zájmu. Taková je situace. Budeme muset počkat, jestli se objeví něco, co by pro nás bylo zajímavé, abychom obchod uskutečnili,“ pronesl technický ředitel Twente Jan Streue.

Co ve skutečnosti znamená slovo „zajímavý“?

Rozhodně ne méně, než šest milionů eur. V tomto bodě je dobré zdůraznit, že Černý byl na radaru i dalších evropských klubů, konkrétně ze Španělska se ozvaly Getafe a Vallecano. Jenže cena tři miliony eur zdaleka neuspokojila hladové vedení Twente.

Wolfsburg podle informací redakce nabízí zhruba šest milionů eur. V Nizozemsku se mluví o vyšší cifrách. Deník De Telegraaf píše o šesti až sedmi milionech eur, zdroj Sportu přímo v Nizozemsku je dokonce informován o osmi milionech.

V případě uskutečnění přestupu nepřijde zkrátka ani bývalý Černého klub FC Utrecht, který hráče sice před dvěma lety prodal do Twente za milion eur, ovšem ve smlouvě si vymínil poměrně vysoká procenta z dalšího přestupu.

Černému stále pokračuje náročná sezona. S Twente se chce rozloučit úspěchem. S klubem se prokousal až do finále play off o Konferenční ligu. V neděli sehraje rozhodující zápas proti Spartě Rotterdam. První utkání skončilo remízou 1:1.

Poté se pětadvacetiletý hráč přesune do Prahy na sraz národního týmu před kvalifikačním utkáním o postup na mistrovství Evropy s Faerskými ostrovy. Fanoušci doufají, že Černý dostane v reprezentaci mnohem víc prostoru, než v březnu, kdy ve dvou zápasech nastoupil k pouhým dvěma minutám…