Posila Dortmundu dráždí postoji k LGBTQI+. Šéfy přesvědčil, fanoušky ne

Velké rozpaky budí nejnovější posila Borussie Dortmund. Felix Nmecha, dvaadvacetiletý německý reprezentant, se totiž v nedávné minulosti na sociálních sítích ostře vymezil proti sexuálním menšinám. Jejich příslušníci z řad příznivců BVB jsou tak z jeho příchodu rozčarovaní. „Bylo to vytržené z kontextu. Jsem křesťan a nikoho nediskriminuji. Dejte mi šanci a ukážu vám, že jsem dobrý člověk,“ snaží se fanoušky udobřit talentovaný záložník.

Echte Liebe, v překladu „pravá láska“, si prochází náročným testem. Tato dvě slova totiž nejsou pro fanoušky Borussie Dortmund pouhým sloganem, nýbrž životním mottem. Pro příznivce klubu, jenž se hlásí k maximální inkluzi a spojení se svými podporovateli, je proto těžko pochopitelný příchod dvaadvacetiletého středopolaře z Wolfsburgu.

Felix Nmecha totiž na sebe letos kromě velmi dobrých výkonů upozornil i dvěma příspěvky na Instagramu. Nejprve v únoru sdílel video, jež se vysmívalo rodiči transsexuálního dítěte. Na začátku června, tedy měsíce, který je věnován podpoře sexuálních menšin, sdílel zprávu, jež spojovala tzv. Pride s podporou satana.

„Měl jsem velké obavy z jeho příchodu. Příspěvky, které sdílel na svém účtu, bylo možné interpretovat jako homofobní a nesnášenlivé. To rozhodně nesouzní s hodnotami, na nichž BVB stojí. Při osobním setkání mě ovšem přesvědčil o tom, že není homofob a ani nemá nic proti transsexuálům,“ podpořil posilu prezident Borussie Reinhold Lunow.

Příznivci Dortmundu se i přesto cítí být zrazení. Klubu připomínají, že loni na podzim přijal do svého morálního kodexu ustanovení, dle nějž je BVB domovem pro všechny fanoušky, bez ohledu na jejich věk, vzhled, pohlaví, sexuální identitu či orientaci, náboženství, barvu kůže, národnost nebo sociální zázemí.

„Je stále mladý a může se toho spoustu naučit. Dnes však prochází všichni fotbalisté mediálním školením, takže se těžko může vymlouvat na to, že byly jeho příspěvky vytržené z kontextu. Navíc se od nich mohl jednoduše distancovat, což neučinil. Stejně tak to mohlo učinit BVB, ale to dalo přednost svým sportovním zájmům,“ prohlásil mluvčí LGBTQI+ komunity příznivců Borussie.

Editorka fanouškovských novin, Larissa, byla ve svém vyjádření ještě kritičtější. „Dostali jsme řadu zpráv od zklamaných fandů, kteří nemohou uvěřit tomu, co se stalo. V uplynulých letech si BVB vydobylo renomé vzorového klubu v boji proti diskriminaci. Vedení si nyní evidentně neuvědomuje, jakou škodu napáchalo. Když se čtyři heterosexuální muži usnesou na tom, že někdo není homofob, tak to ještě neznamená, že dotyčný homofobem skutečně není,“ pustila se do svého klubu dlouholetá fanynka.

Legenda klubu a současný sportovní ředitel, Sebastian Kehl, nepochybuje o správnosti postupu Schwarzgelben.

„Přistoupili jsme k celému procesu zodpovědně. Vyslyšeli jsme fanoušky, diskutovali s nimi a ukázali jim, že rozumíme jejich obavám, které přijímáme s nejvyšší vážností. Felix je nyní hráčem Dortmundu, takže jej budeme samozřejmě bránit. On ale musí napravit dojem, který v posledních týdnech na fanoušky udělal,“ okomentoval celou situaci bývalý defenzivní záložník.

Začátek v novém angažmá skutečně nemá posila za 715 milionů korun jednoduchý.

Felix Nmecha

nar. 10. 10. 2000 v Hamburku v Německu

10. 10. 2000 v Hamburku v Německu výška: 190 cm

190 cm váha: 73 kg

73 kg největší úspěch: 1x vítěz anglického Ligového poháru (2019)

Kariéra:

2019-2021 Manchester City 3 (0+1)

2021-2023 Wolfsburg 50 (3+7)

Reprezentace

2023-nyní Německo 1 (0+0)

Celkem: 54 (3+8)