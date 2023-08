Kaneův start v Německu: Tuchel se omlouval. Řeší se reprezentace pro dítě

Před téměř dvěma dekádami nastoupil do Tottenhamu a ve Spurs se stal nejlepším střelcem klubové historie i kapitánem anglické reprezentace. Teď má za sebou Harry Kane premiéru v novém dresu. Přestěhoval se do Mnichova, aby coby hráč Bayernu sbíral trofeje, které mu na severu Londýna chyběly. Ale první pokus nevyšel, bavorský velkoklub prohrál Německý superpohár s Lipskem 0:3. „Hodně hořký večer,“ posteskl si trenér Thomas Tuchel. A co si asi jeho nový střelec myslí?

Pro Harryho Kanea to byl hodně náročný konec týdne. Po zdravotní prohlídce šel spát nad ránem. Absolvoval představení s novými spoluhráči i trenéry. „Nevěřím tomu, tys to fakt udělal!“ vítal ho na bavorské palubě Thomas Tuchel. O pár hodin později ho rovnou poslal na hřiště.

„Asi si myslí, že jsme tu čtyři týdny vůbec netrénovali. Naše představení nemělo nic společného s tím, jak se chceme předvádět,“ omlouval se své nové akvizici Tuchel.

„Dostáváme ty nejlacinější góly. A naše forma, atmosféra týmu na hřišti. Alarmující, prostě alarmující!“ rozčiloval se.

Jenže střelec Německý superpohár nad hlavu nezvedl. Odehrál půl hodiny a už při nástupu na hřiště Bayern prohrával 0:2, třetí hřebík zatloukl lipským kladivem z penalty autor hattricku Dani Olmo.

Sám útočník sice zklamaný byl, ale nepropadal panice. V Německu byl teprve pár desítek hodin ze čtyř let, na které podepsal smlouvu. A góly i poháry prý přijdou.

„Asi to bude chtít trochu adaptace, abych si zvykl na novou ligu. Bude to o tom, abych se co nejlépe usadil, pochopil jiné typy týmů, způsob, jakým musím hrát, a přizpůsobil se. Dělal jsem to po celou svou kariéru, ať už v Tottenhamu nebo v národním týmu, a budu to dělat i tady," tušil při oficiálním představení v Allianz Areně. „Chci hrát na nejvyšší úrovni, chci hrát Ligu mistrů a chci tituly. Bayern mi k tomu dává příležitost.“

Ta příležitost stála vedení Bayernu 100 milionů eur, což z Kanea učinilo nejdražšího hráče v bundeslize.

Přestup velmi prožívají i v Anglii a bulvární novináři z The Sun přišli se zajímavou, ale pro své čtenáře děsivou teorií: Kaneova manželka Katie je v pokročilém stadiu čtvrtého těhotenství, v Mnichově měla vybírat nejen bydlení, ale i soukromou kliniku, kde přírůstek do rodiny přijde na svět. A podle zákonů by tak vznikla možnost, že by potomek kapitána anglické reprezentace mohl reprezentovat Německo.

Čtyřletou smlouvou totiž Kane splňuje jednu z hlavních podmínek – tříleté pracovní povolení. „A možná se u nás Kaneům líbí tak, že Harry junior nebo Harriete budou hrát za Německo. Ať mají v Anglii dál noční můry,“ špičkují Angličany němečtí kolegové z Bildu.