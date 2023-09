Simons mezi hvězdami v útlumu, teď ale září. Návrat? Liga mistrů ukáže

Lionel Messi, Kylian Mbappé či Neymar. V nabité pařížské konkurenci se křídelník Xavi Simons (20) prosadit nedokázal. Zkrátka bylo toho na něj až přespřílíš. Očekávání, nízký věk a konkurence větší než kdekoliv jinde. Leckdo by se v jeho věku s pozicí a penězi uspokojil. Nizozemský reprezentant však nikoliv. Je hladový. Odešel a začal fotbalově růst. V Eindhovenu zářil, v Lipsku mu to taky šlape. „Xavi je skvělý fotbalista, vyroste však ještě v lepšího," myslí si kouč nizozemské reprezentace Ronald Koeman. Je připravený na návrat do PSG?

Nizozemský talent je produktem proslulé akademie Barcelony La Masia. Už v žákovskému věku chtěla nizozemského šikulu přetáhnout londýnská Chelsea, nakonec se to v roce 2019 podařilo PSG. Simonsův odchod do Paříže byl silně spojován s jeho tehdejším agentem Mino Raiolou.

Ferney Agudelo, člověk blízký Xaviho okolí, ve zprávě francouzského sportovního deníku L' Équipe vysvětlil jeho odchod. "Nešlo o peníze, jeho okolí si uvědomilo, že dosáhl svého stropu, a přemýšlelo o jiném sportovnímu projektu. Simons se soustředil na to, aby se každý den zlepšoval. Barcelona mu však nedala záruku, že stihne debutovat v áčku před dosažením 18 let. Nejvíce trpěl Xavi.“

Začátek v Paříži se jevil slibně. V 17 letech (10. února 2021) debutoval v áčku ve Francouzském poháru při výhře nad Caen 1:0. O dva měsíce později si připsal první start i v Ligue 1 proti Štrasburku.

Nepatřil ale k hráčům, kteří měli jistotu základní sestavy. Trápila ho nízká herní vytíženost a v roce 2022 přestoupil do nizozemského PSV Eindhoven. Paříž si byla velmi dobře vědoma hráčových kvalit. Simonse si pojistila. Součástí transferu do Nizozemí byla zpětná odkupní klauzule. Částka se měla pohybovat někde okolo 150 milionů českých korun.

Mohl skončit v zapomnění, řada talentovaných hráčům nenaplnila jejich potenciál. Tohle je ovšem jiný příběh, ukazuje se, že PSG i Simons udělali dobré rozhodnutí.

V Holandsku byl naprosto rozdílový a klíčový hráč PSV. Technicky dobře vybavený fotbalista se ihned zapracoval do základní sestavy. „Je důležité, že hraje. Xavi je skvělý fotbalista, vyroste však ještě v lepšího," myslí si kouč nizozemské reprezentace Ronald Koeman.

V nizozemské Eredivisie odehrál 34 zápasů, vstřelil 19 branek a připravil osm gólových přihrávek. PSG aktivovala klauzuli a pojistila si jednoho z největších talentů ročníku 2003.

Xavi se v létě vrátil do elitní soutěže, ovšem nikoliv do Francie. Odešel na roční hostování do Lipska. „Bundesliga je pro mě velký krok dopředu. Chci se ukázat, proto jsem sem přišel," řekl Simons na startu sezony. V dosavadních čtyřech bundesligových startech má na kontě tři branky a čtyři asistence.

"Doufáme, že ho udržíme. Pokud se u nás bude cítit dobře a bude mít pocit, že jsme pro něj ten správný klub, promluvíme si o tom. Rozhodnutí je ale něm,“ vysvětlil Marco Rose, trenér Lipska.

Udržet Simonse v Lipsku bude ale téměř nemožné. Jak již bylo v článku zmíněno, PSG odkoupilo Simonse z PSV zpět. V RBL je pouze na ročním hostování bez opce a v Paříži je chtěný, víc než kdykoliv předtím.

Aby ne. Várazně se herně zlepšil. V soubojích jeden na jednoho působí sebevědomě, baví se fotbalem, nepřekáží mu míč a kvalitně zakončuje. Není líný na vysoký agresivní presink a navíc je nesmírně mrštný. Sezona je sice teprve na startu, ale prokazuje tak obrovskou kvalitu, že už snad není pochyb o tom, že po návratu do Paříže by měl patřit do základní sestavy.

Navíc v PSG už nepůsobí Messi ani Neymar a dost pravděpodobně příští rok odejde i Mbappé. Pařížský velkoklub by tak v budoucnu mohl na nizozemském talentu stavět.

Poslední prověrka. Simons letos získá zkušenosti z Ligy mistrů, ta odhalí všechny jeho nedostatky a ukáže, jak dokáže pracovat pod tlakem miliardářské soutěže. Ve skupině G narazí například na vítěze uplynulého ročníku Manchester City.