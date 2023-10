Brémy vysoko prohrály v Darmstadtu. Pavlenka dostal čtyři góly

Domácí se dostali do vedení už v páté minutě, když se prosadil Bader, a ještě do přestávky zdvojnásobil jejich vedení Skarke. Trenér Werderu Werner o přestávce připravil dvojnásobné střídání, ani to však kýžený efekt nepřineslo.

V 62. minutě vedly domácí „Lilie“ už 4:0 po trefách Mehlema a bývalého hráče Brém Kempeho, jenž se prosadil z penalty. Hosté dokázali v závěru už pouze zkorigovat skóre díky brankám Demana a Veljkoviče.

Darmstadt díky tříbodovému zisku opustil sestupové pásmo a je se čtyřmi body patnáctý. Brémy mají šest bodů a jsou o tři příčky výše.

Německá fotbalová liga - 6. kolo:

Darmstadt - Brémy 4:2

Branky: 5. Bader, 25. Skarke, 50. Mehlem, 62. Kempe - 70. Deman, 79. Veljkovič,

17:30 Freiburg - Augsburg.