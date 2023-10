Hložek v útlumu, konkurenti ve formě. Bayer šlape i bez českého forvarda

Adam Hložek naskočil do německého poháru na 20 minut, zaujal ale dvěma góly a asistencí • profimedia.cz

Největší český talent ročníku 2002 tápe, ale urputně bojuje. Adam Hložek, po vcelku povedené úvodní sezoně v dresu Bayeru 04, zažívá období útlumu. Pouze zřídka se objevuje v základní sestavě Leverkusenu a sžívá se s pozicí náhradníka. Minutáž v bundeslize? Bídná. V průměru odehraje český talent 12,7 minuty na jedno utkání (včetně nastavení). Hložek to má ale obzvlášť složité, letní ofenzivní posily jsou totiž ve velmi dobrém herním rozpoložení.

Bizon, jak ho spoluhráči na Letné přezdívali, se ocitl v roli, která mu není blízká a z posledních let ani známá. Z hráče, který byl v tuzemsku hvězdou a sparťanským tahounem, je náhradník. Sžívat se s novou pozicí musí již od startu nové sezony. „Je to pro mě těžké, ale vím, že konkurence je velká. Musím být trpělivý a makat na 100 %," vzkázal na Nova Sport.

Důvod? Adam Hložek je sice průbojný, ale chybí mu čísla. Nenachází se ve špatné sportovní formě, pohltila ho konkurence. Ta se od předešlé sezony výrazně v Bayeru zvedla. Vedení, aktuálně prvního bundesligového celku, v létě přivedlo 22letého snajpra Victora Boniface. Nigerisjký útočník dal v sedmi zápasech sedm branek a na dvě přihrál. „Není to jen klasický útočník, je to komplexní hráč," řekl Xabi Alonso, kouč Bayeru 04 o Bonifacovi.

Před sezonou klub posílil i zkušený křídelník Jonas Hofmann z Mönchengladbachu. Také jemu se daří, v sedmi zápasech má na kontě čtyři branky a tři asistence.

Hložkův rozjezd trval v minulé sezoně o něco déle, než si v Německu představovali. Později se však dostal do výborné formy a v Bayeru si ho pochvalovali. Teď se ale o Hložkovi nemluví. Na výsluní jsou jiní hráči.

Český útočník musí tedy čerpat z pozice, která mu aktuálně náleží. Zužitkovat každou minutu na hřišti. Střelecky se prosadit, nahrát na gól či mít zásadní vliv na hru jeho týmu. Ukázat španělskému stratégovi, že patří do základní sestavy. Nebo počkat, až se jeho ofenzivním kolegům přestane dařit. To se ale nezdá být na pořadu dne. Mančaft pod vedením Xabiho Alonsa neskutečně šlape, po sedmi odehraných kolech s 19 body vévodí německé smetánce. Leverkusen v bundeslize letos ještě neprohrál a to už má za sebou utkání proti Bayernu nebo Lipsku.

Hložka v následujících měsících nečeká nic jednoduchého. Je těžké pozici v týmu změnit, když jeho bundesligové herní vytížení je takřka nulové. Rodák z Ivančic musí těžit hlavně z prostoru v Evropské lize či německém poháru.

Z dosavadních sedmi odehraných bundesligových kol odehrál český forvard 89 minut. V průměru to znamená, že exsparťan odehraje 12,7 minuty na jedno utkání, střelecky se dokázal prosadit proti Darmstadtu. V Evropské lize je na tom podstatně lépe. V úvodních dvou skupinových duelech odkopal 110 minut a na kontě má gólovou přihrávku. V německém poháru naskočil do utkání (8:0) proti Teutonia Ottensen, celku ze čtvrté ligy, na 21 minut. Síť rozvlnil dvakrát a jednou asistoval. (Odehrané minuty jsou včetně nastavení)

Nízká herní vytíženost má vliv i na pozici v reprezentaci. „O jeho schopnostech víme, bavíme se. Bude záležet, jak moc bude hrávat v Leverkusenu, když nakoupili posily. Bude to složitější, ale věřím, že bude mít vytížení a budeme s ním moci počítat,“ řekl trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Ten dává víc přednost jiným hráčům. V kvalifikačním duelu o EURO 2024 proti Albánii (1:1) se Hložek na plac dostal v 71. minutě jako náhrada za Václava Černého (Wolfsburg). V přátelském utkání proti Maďarsku si sice zahrál od začátku, to ale i řada ostatních hráčů, která nebyla v základu v remízovém duelu s Albánií.

Pomohlo by Hložkovi hostování v některém z bundesligových celků?