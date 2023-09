Schick už trénoval s Leverkusenem: přivítání i poslední krok. Co repre?

Usměvavý Patrik Schick ví, že jeho návrat do zápasu se blíží • Twitter Bayer 04 Leverkusen

Temné měsíce spějí ke konci. Aspoň podle posledních zpráv. Schicka vyřadily ze hry na víc než půl roku bolesti v třísle, už na podzim vynechal řadu zápasů. Řešil se správný léčební proces.

„Trvá to, nikdy jsem takhle dlouho mimo nebyl, je to frustrující,“ vykládal letos v březnu. Jen pár dní poté, co 9. března v osmifinálovém duelu Evropské ligy proti Ferencvárosi nastoupil na pouhé dvě minuty a zpropadená třísla definitivně vypnula…

Záhada pokračovala a vynucená pauza bobtnala. Schickovi se dostalo naděje až v Berlíně, kde se v červnu podrobil operaci u jednoho z vyhlášených specialistů na problematiku svalových přitahovačů.

Vše dopadlo skvěle a podle plánu z konce srpna měl stihnout první bundesligové minuty na začátku října. Že nejde o sci-fi, dokazují poslední dny.

Schick se už od začátku září připravuje individuálně, na hřišti běhal s míčem, sprintoval… Jen se čekalo, jak operovaná oblast zareaguje na větší zátěž. „Musíme být trpěliví,“ opakoval v té době trenér Alonso.

Evidentně je však všechno bez potíží. Nejlepší střelec bundesligy z ročníku 2021/22 ve středu naskočil do tréninku s ostatními parťáky včetně Adama Hložka. „Vítej zpět, Patriku,“ uvedl klub na sociálních sítích.

Český reprezentant se dočkal velkolepého přivítání také od spoluhráčů. Na tréninku společně s kolegy Exequielem Palaciem (prodloužení smlouvy) a Granitem Xhakou (narozeniny) schytal pár pohlavků v „uličce slávy“.

„Patrik se nyní bude účastnit týmového tréninku, to pro něj bude ještě větší zátěž,“ odpověděl generální ředitel klubu Simon Rolfes na otázku Kickeru, zda Schick bude hrát v sobotu v Mohuči. „Je ambiciózní a nemůže se dočkat, ale i ten poslední krok uděláme rozumně,“ zdůraznil.

Schickův definitivní návrat do zápasu se promítne také na tom, jestli (ne)bude chybět na soupisce národního týmu na kvalifikační zápasy v Albánii a proti Faerským ostrovům. Trenér Jaroslav Šilhavý zveřejní nominaci už v pondělí v Plzni při setkání s fanoušky.

Leverkusen za týden do startu reprezentačního okna odehraje ještě tři soutěžní utkání – v bundeslize s Mohučí a Kolínem, mezitím v základní skupině Evropské ligy proti Mölde. Jenže očekává se, že Schick bude potřebovat víc než jen týdenní trénink s týmem.

Pokud tak v ani jednom případě nenaskočí byť jen na pár minut, účast v národním týmu je podle informací deníku Sport a webu iSport.cz téměř vyloučená.

Podstatné však je, že Schick má zřejmě zdravotní potíže s třísly definitivně za sebou.