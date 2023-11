Van de Ven je terno. Nepředběhneš mě! Mladý stoper vyniká nejen rychlostí

Před šesti měsíci vypadala budoucnost Tottenhamu bezútěšně. Neuspokojivé osmé místo v Premier League odráželo chaotickou sezonu, během níž se skácel trůn Antonia Conteho a padáka dostal i jeho dočasný nástupce Cristian Stellini. Řada klíčových hráčů nesplnila očekávání a brzy vyšlo najevo, že možnost nahradit Conteho odmítl zástup vysoce postavených koučů (včetně Juliana Nagelsmanna a Luise Enriqueho).

To vedlo Spurs k tomu, že se obrátili na Angeho Postecogloua. Bývalý šéf Celtiku měl ve Skotsku obrovský úspěch, ale jeho jmenování, aby řídil vlak u železniční stanice White Hart Lane, náladu nikomu nezvedlo. Australan nebyl tak velkým jménem, jak si fanoušci přáli, a jeho nedostatek zkušeností na nejvyšší úrovni vyvolával obavy.

Postecoglou však ukázal, že je tím pravým mužem, který určí kurz k nové odvážné éře. Povzbudivá příprava naznačila, že tým vstřebal dosud neprobádaný, inovativní styl, jehož cílem je dodat šťávu nejnebezpečnějším hráčům Spurs, a zajistil také dost posil, na první pohled nenápadných, ale odpovídajících jeho filozofii. Severním Londýnem se začala šířit vlna optimismu, kterou nerozfoukal ani závan při odletu Harryho Kanea.

Tottenham zažívá nejvydařenější vstup do sezony, po 10 kolech neprohrál (8-2-0) a sklidil 26 bodů (22:9). Tolik v této fázi soutěže nikdy nesesbíral. Všeobecně panuje shoda, že takový „flight level“ neudrží, ale to vychází spíš z nedávné historie než z čehokoli jiného. Nynější pozice není náhodná, Ange proměnil tým, který si nevěřil, v pravděpodobně nejlépe sehraný útvar v lize. Berte je vážně. Zaslouží si to.

K vzestupu nepřispěl jen pancíř Yves Bissouma, špílmachr James Maddison a kapitán Heung-min Son, ale Micky van de Ven, 22letý střední obránce, který prokázal vyzrálost, která je v rozporu s jeho věkem, a vytvořil skvělé partnerství s Cristianem Romerem.

Messi svého argentinského kolegu, s nímž dobyl MS v Kataru, označil za nejlepšího stopera světa. Romero v minulém ročníku trpěl, když ho parťáci, nejistí jako cínový vojáček u krbu, opakovaně vystavovali nebezpečí (Eric Dier, Davinson Sánchez či Clément Lenglet).

Van de Ven je jiný případ a doplňuje se s ním vzorně jako Bodie a Doyle. Jak řekl Danny Murphy, bývalý záložník Liverpoolu a Spurs, pro BBC Match of the Day: „Tottenham marně hledal střední obránce, kteří mu vdechnou klid s míčem a stabilitu bez něj. To se mu dlouho nedařilo. Teď ano. Van de Ven a Romero jsou bok po boku bezchybní. Vše začíná od nich.“

Nizozemec je věž (193 cm), ale klame tělem, tahle žirafa je pořádně mrštná, a soupeři se přes zadní řady Kohoutů nedostávají snadno. Nevyhrává jen většinu fyzických soubojů, je obratný, a když vyváží míč, připomíná fotbalový Rolls-Royce, což podporuje vynikajícím dosahem přihrávek a rozhodovacími schopnostmi. Tu a tam je schopen přispět i gólem, jak potvrdil působivou improvizací při zakončení proti Lutonu.

Uragán V minulé sezoně byl nejrychlejším stoperem bundesligy (22,5 km/h). Taková čísla je třeba brát s rezervou, ale o tom, že je Van de Ven jako Ferrari, není sporu.

Vyrostl ve Volendamu, rybářské vesnici poblíž Amsterdamu s vlastním dialektem, hudbou a zvyky (místní hrdě nosí dobové kroje). Ve 12 letech nastoupil do akademie FC Volendam, nejprve jako útočník, poté se přeformoval na beka. S tátou navštěvoval zápasy Ajaxu, sledoval mladého Jana Vertonghena, a byl svědkem slavného vítězství Spurs v semifinále Ligy mistrů v roce 2019 (3:2).

Vždy měl blízko k otci Marcelovi, který pracoval jako tajný agent ve speciální jednotce bojující proti závažné trestné činnosti. Od té doby se stal národní celebritou jako detektiv v nizozemské verzi televizního pořadu Hunted. Napsal několik knih včetně autobiografie, která se loni stala bestsellerem.

Van de Venova cesta ke srovnatelnému úspěchu nebyla jednoduchá. „V patnácti jsem zničehonic vyrostl,“ řekl. „A čím jsem byl vyšší, tím jsem byl nemotornější. Každá zatáčka, každý sprint byl těžký.“ Situace se změnila o pár let později, kdy přišel trenér Wim Jonk, bývalý záložník Ajaxu, Interu Milán, PSV a Sheffieldu Wednesday, který šéfoval akademii Ajaxu (2011–15). „Vděčím mu téměř za všechno,“ uvedl Micky.

Jonk vzpomínal, že mu při jejich prvním setkání řekl, ať se nikdy nespokojí s daným stavem a jde dopředu krok za krokem. „A na konci budeš mít 80 startů za reprezentaci. Budeme makat na všem, a ty musíš dřít každý den, sakra!“ Do Volendamu Jonka doprovodil Ruben Jongkind, jenž předtím dohlížel na rozvoj talentů v Ajaxu. „Dobrý bože!“ byla první reakce, když spatřil v akci 18letého Van de Vena. „Viděl jsem rychlé týpky, ale tohle bylo fakt něco. Lehce kličkoval kolem pěti nebo šesti hráčů. Nemohl jsem tomu uvěřit. Co se stane, když tuhle dravost a kadenci zkombinujeme s jeho driblinkem a technickými kvalitami?“

Ve spolupráci s odborníky na výživu, datovými analytiky a „sedmi či osmi dalšími specialisty“ se Jongkind s Jonkem snažili využít Van de Venovy silné stránky a jeho pokrok porovnávali s úrovní o dva roky staršího Matthijse de Ligta. „Někdy potřeboval postrčit, ale jeho vítězná mentalita byla šílená, jedna z nejlepších, jakou jsem kdy viděl,“ naznačil Jongkind. „Vyhrát souboj, vyhrát zápas. Nesnášel prohry. Využívá jakýsi druh neporazitelnosti, která mu koluje v žilách jako palivo. Říká: Nepředběhneš mě! Buď ten míč získám, nebo zemřu.“

Další klíčovou postavou na Van de Venově cestě byl Mino Raiola, věhlasný agent (zemřel v dubnu 2022), jemuž obránce vděčí za to, že ho objevil a dohlédl na jeho přestup z druhé nizozemské ligy do Wolfsburgu (léto 2021, 10 milionů eur). „Vděčím mu za hodně. Mino vždycky říkal: Musíš se rozhodnout, co chceš, poslouchej své pocity.“

V Německu prožil těžký start a první rok stihl jen pět utkání (částečně kvůli zranění). Během léčby se vrátil do Volendamu a promluvil si s Jonkem, který mu řekl, aby zůstal trpělivý, klidný a soustředěný. Druhá sezona byla úspěšnější a Micky odehrál téměř každou minutu. Všestrannost zúročil i na postu levého beka, kde zaujal svými výpady.

Ve Wolfsburgu se těšil značné oblibě díky důraznosti, pevnosti a schopnosti vyrazit dopředu. „Neuvěřitelný vývoj, extrémní rychlost, nezdolný každou vteřinu,“ řekl sportovní ředitel Marcel Schafer. „A chytrý, opravdu chytrý kluk.“

Stál o něj Liverpool, ale váhal kvůli ceně (40 milionů). Van de Vena mezitím okouzlil Postecoglou a lákala ho myšlenka hrát v týmu s vysokou obrannou linií, která vyhovuje jeho tryskovému tempu. Ke Spurs měl vztah, nefandil jen Vertonghenovi, měl rád i Rafaela van der Vaarta. V Anglii se dobře zabydlel, k čemuž pomohl i kapitán Son, který si ho vzal pod křídla. Velmi vstřícně se k němu chová James Maddison, s nímž ho pojí zájem o šipky.

Povaha Je přátelský a do šatny Spurs zapadl. Je cítit, že všechny letní posily se hodí jak po kulturní, tak po fotbalové stránce. Děsivé je, že Van de Ven teprve začíná naplno využívat svůj potenciál.

Po bitvě s Arsenalem (2:2) hovořil Van de Ven o tom, že své spoluhráče už vnímá jako bratry a Postecogloua jako tátu. Tahle rodina není dysfunkční, netrpí nízkou sebeúctou, umí pěstovat zdravé vztahy a toxická je pouze pro soupeře.