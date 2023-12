Dortmund v krizi: Máme se rádi, ale chybí štěstíčko... Vydrží kouč Terzič?

Julian Brandt (vpravo) poslal Dortmund v první půli do vedení, to však netrvalo ani 15 minut • Profimedia.cz

Dortmund se v lize trápí, odskáče to kouč Edin Terzič? • ČTK

Jasná herní převaha, vedoucí gól po nádherném přímém kopu Juliana Brandta, dvě střely do břevna, plný dóm a stejně klopýtající Dortmund trápící se Mohuč neporazil. Hořkou remízu 1:1 podtrhnul gól v poslední minutě Giovanniho Reyny, který pro ofsajd neplatil.

A když domácí skutečně potřebovali hosty přišpendlit k jejich vápnu, dařilo by se to možná více, kdyby v závěru nedohrávali o deseti. Sébastien Haller si totiž pochroumal kotník, jenže Terzič už provedl všechna povolená střídání. Špatný Terzičův tah? Spíše smůla.

Plichta jen dokreslila výsledkovou mizérii týmu, který měl opět v této sezoně ambice bojovat o titul. Jenže nyní Borussia ztrácí na úplné čelo tabulky z páté příčky už dvanáct bodů.

„Není to vždy o trenérovi. Když nastřelíte tyč, tak za to nemůže kouč. Máme s ním dobré vztahy. Pořád jsme v Lize mistrů. Rozhodující momenty zkrátka nejsou na naší straně. Dáte dvě břevna, pak soupeř dostane míč těsně za čáru. Chybí nám i trocha štěstí,“ hořekoval kapitán Emre Can i nad vyrovnávacím gólem Seppa van den Berga. Host z Liverpoolu se prosadil poprvé v dresu Mohuče a rozesmutnil favorita utkání, který vyprodukoval celkem 21 střel.

„Nejhorší na tom je, že klukům nemůžu nic vyčítat. Všichni chceme vyhrávat, je to v kabině i na tréninku vidět. Momentálně nám to ale nejde. Teď si musíme odpočinout, vyčistit hlavy a příští rok zase zaútočíme,“ doplnil Can.

Že jde o bojkot hráčů, kteří by měli neshody s Terzičem popírá i střelec vedoucího gólu Brandt. „Problém s trenérem? Kde jste to vzali? Nemáme s Edinem vůbec žádné problémy.“

Vypadá to, že se v kabině BVB mají všichni rádi, ale na hřišti to nejde. Pokulhává produktivita. Když třeba v posledních dvou zápasech vytěžíte po jednom gólu ze zhruba dvaceti střel, to už by bylo na hraně i v ledním hokeji.

Největší problém současného Dortmundu však hledejme na obou stranách hřiště. 25 inkasovaných gólů v 16 zápasech bundesligy je na přední tým v Německu prostě hodně. Zároveň však chybí střelec. Adeyemi je totálně z formy, od Malena gólové hody nečekejte, Haller bývá marod a třeba nová posila Niclas Füllkrug se jaksi nemůže odšpuntovat. Panem produktivním číslo jedna je tedy zmíněný ofenzivní záložník Brandt, ale ve srovnání s esy jako Kane, Boniface, Openda či Guirassy je to málo. A právě o posledně jmenovaného by měli die Borussen v zimě zabojovat. Reprezentant Guiney si však na přestupovém trhu bude moci vybírat, protože je v kurzu.

Zatímco současní hráči BVB odjeli na dovolenou, Terziče čeká tradiční setkání s výkonným ředitelem Hansem-Joachimem Watzkem a sportovním ředitelem Sebastianem Kehlem a bude muset vysvětlovat řadu věcí.

„Mám smlouvu do roku 2025. Chci v Dortmundu zůstat, ale nezáleží to pouze na mně,“ pronesl Terzič, který si je dobře vědom, že jeho momentální pozice není nikterak pevná. Na druhou stranu toho v náročném prostředí jako nezkušený kouč odvedl hodně. Dlouho bez práce by jistě nevydržel.

