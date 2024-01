Sanchovo rozcestí: z United vypuzen, teď se usmívá. Rozzáří zase kariéru?

Jsou to tři roky, co Dortmund oplýval mladými Supermany. Jude Bellingham, nádhera! Erling Haaland, fantazie! Ale největší hvězdou byl Jadon Sancho, podle mnohých budoucí král světového fotbalu, jemuž se dvořili Rio Ferdinand, Gary Lineker a další anglické ikony, nebo Neymar, Kylian Mbappé a podobní hráči v převleku superhrdinů. Sancho však na Old Trafford dopadl jako akvárium se zlatými rybkami, které upustíte na podlahu. Rozbil se a něco mu bránilo v dýchání. Ať to byli CR7, Rashford, Antony či trenér Erik ten Hag, křídelník se po krajně ponižujícím vypuzení z Manchesteru United a návratu do BVB nachází na životním rozcestí.