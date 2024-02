Po šarvátce Kimmicha s asistentem promluvil šéf Bayernu. Co Tuchel?

Vypadalo to, že reparát za dvě předchozí porážky musí vyjít, když Jamal Musiala otevřel ve 14. minutě skóre a Bayern vedl, jenže pak třikrát pálila přesně domácí skvadra a napěchovaný Vonovia Ruhrstadion nakonec mohl slavit tři body. Naopak Bayern se dál propadá. Z druhého místa ztrácí na vedoucí Leverkusen už osm bodů!

Když čtvrt hodiny před koncem viděl druhou žlutou v zápase Dayot Upamecano, kdekdo tušil, že je zase zle. Francouzský stoper navíc šel do hry až ve 32. minutě za zraněného Mazrauího. Po červené v Lize mistrů proti Laziu Řím čelil rasistickým útokům a v Bochumi si u fans Bayernu rozhodně nepolepšil.

Bublání emocí v táboře bavorského giganta však nebere konce. Když jednu z ikon současného kádru Joshuu Kimmicha ještě před Upamecanovými červánky vystřídal Thomas Tuchel po hodině hry, záložník si v silném dešti značně rozladěn sedl na střídačku bez bundy. Možná ho štval i fakt, že nový přírůstek z Granady Bryan Zaragoza hru na jeho místě rozhýbal.

Po utkání, když bylo jasno, že Bayern překvapivě neodveze z Bochumi ani bod, si v tunelu do šaten Kimmich vysvětloval něco tak vehementně s asistentem trenéra Zsoltem Löwem, že je museli odtrhávat. „Vím, co se tam stalo, vím, co si řekli, ale tohle není pro veřejnost,“ komentoval stroze konflikt Tuchel.

Své vyjádření přidal i výkonný ředitel klubu Jan-Christian Dreesen. „Josh musel být všemi věcmi v poslední době na lavičce trochu unavený, což je normální. Střídání bylo rozhodnutí trenéra. Výkon týmu na hřišti byl pak o něco svěžejší, ale nebylo to tím, že Kimmich odešel. Dokážu pochopit, že v té chvíli byl naštvaný,“ hledal Dreesen pochopení a celou záležitost se snažil zahrát do autu. Podobně tak činil i Tuchel. „Co byste rádi slyšeli? Je to fotbalová šatna plná emocí. O ničem to nevypovídá. Jednalo se o docela normální incident po prohře,“ přesvědčoval možná i sám sebe trenér, který oslaví v březnu rok na lavičce německého velkoklubu.

Fakt je ale ten, že tohle pod rouškou posledních výsledků Bayernu normální není. Tuchel bagatelizuje zjevný problém, který v Bayernu je. Už po zápase v Leverkusenu přišla s kritikou atmosféry v kabině Bavorů legenda Bayernu i německé reprezentace Lothar Matthäus. Ten označil Tuchela za jeden ze zdrojů neuspokojivé atmosféry, protože dělá špatná rozhodnutí v tom, koho nasadí do zápasu. Zápas v Bochumi je toho jen důsledkem.

Anketa Kdo získá německý titul v bundeslize? Bayern Mnichov Leverkusen někdo jiný

Že prohrajete ve šlágru ligy? To se stane, nevýrazný výkon na hřišti soupeře v Lize mistrů také, ale kdyby v Bayernu vše v rovině vztahů šlapalo, je otázkou, zda by obhájce titulu dostal v Bochumi tři kousky a prohrál zápas, ve kterém vedl.

V tuto chvíli tak Mnichované ztrácejí na Leverkusen už osm bodů poté, co Bayer vyhrál v Heidenheimu. Vypadá to však, že Tuchel se o budoucnost u týmu momentálně bát nemusí. „Cítím podporu vedení a vím, jaký vztah mám s generálním ředitelem Dreesenem. On ví, jak moc mě současná situace štve a jak moc do ní s celým týmem investujeme,“ pronesl německý kouč na opětovný dotaz ohledně své pozice.

Když se Dreesena zeptali, zda tým povede Tuchel i v dalším utkání proti Lipsku, přišla jasná odpověď. „Samozřejmě, že Thomas zůstává trenérem prvního týmu. Nic dalšího k tomu neřeknu, nejsem zastáncem monstrózních prohlášení na podporu trenéra.“

Otázkou zůstává, jak velké podpoře se Tuchel těší v kabině…