Bayern v rozkladu? Stoper čelil rasismu, Tuchela kritizuje legenda

V březnu by to měl být rok, co Thomas Tuchel na lavičce Bayernu střídal Juliana Nagelsmanna. Teď se však spekuluje, zda vůbec dvanáct měsíců u kormidla v Mnichově vydrží. Dvě poslední porážky v důležitých okamžicích sezony jsou totiž tvrdým direktem. Bayern navíc nevstřelil v obou případech ani jeden gól.

V Římě tentokrát na prohru stačila proměněná penalta Cira Immobileho. V 67. minutě totiž ve vápně Upamecano neohrabaně přišlápl holeň Gustavu Isaksenovi, Dán se složil s bolestivou grimasou na zem a francouzský sudí Francois Letexier nezapochyboval. Svého krajana bez váhání poslal do sprch.

Bayern se na srovnání nezmohl, byť měl spoustu času. „Vypadli jsme z tempa. Ztratili jsme koncentraci, ale nevím proč. Udělali jsme všechno pro to, abychom zase neuspěli. Přitom ten zápas byl v našich rukou. Prohráli jsme, ale nevím, jestli Lazio vyhrálo,“ nechal se slyšet po utkání Tuchel a k faulu, který rozhodl duel, dodal: „Upamecano do toho nemusel jít takovým způsobem. Bylo to příliš divoké, prostě měl blokovat.“

Je fakt, že Tuchelův tým měl míč častěji na kopačkách, ale to už dneska nikoho nedojme. Za celé utkání nešla na domácího brankáře Ivana Provedela jediná přímá střela mezi tyče. S takovou se potom góly dávají těžko.

Sama prohra 0:1 ještě není před německou odvetou nic neřešitelného. Pro pohodu v klubu se zdá palčivější to, co přišlo po zákroku Upamecana. Na Francouzovu adresu se totiž snesly příspěvky s rasistickým podtextem na sociálních sítích, což se nestalo poprvé. Loni při prohraném čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem City si v tomto ohledu také ledasco vyslechl a přečetl.

Bayern se pochopitelně vůči urážlivým komentářům na adresu svého obránce vymezil. „Každý, kdo píše tato nenávistná slova, není fanouškem našeho klubu. Všichni za tebou stojíme, Upo,“ píší v krátkém prohlášení Mnichované.

Generální ředitel Bayernu Jan-Christian Dreesen se vyjádřil k incidentu i sám za sebe. „Je to nechutné. Takový rasistický dav není náš svět. To není FC Bayern.“

V létě už to budou tři roky, co Upamecano přišel z Lipska do Bayernu jako nová stoperská zeď. To však někdy platí více a někdy méně. Chybami úplně nešetří, když pomyslíme na značku, za kterou kope a kolik je jeho cenovka. Momentálně se Upamecanova hodnota točí kolem 60 milionů eur.

A Tuchelova pozice? Snad stále pevná. Bayernu ale nyní reálně hrozí, že nezíská v sezoně žádnou trofej, což se naposledy přihodilo v ročníku 2011/12. V bundeslize totiž ztrácí již pět bodů na Leverkusen, v Lize mistrů se německému celku nevěří, i kdyby přes Lazio přešel. A domácí pohár? Tam už na podzim Tuchelova partička padla s třetiligovým Saarbrückenem, což je další kaňka na trenérově misi v Bavorsku a ozývají se hlasy, které mu nevěří.

Kritikem posledních týdnů je hlavně bývalá německá hvězda a nyní komentátor Lothar Matthäus. „V Bayernu jsou nespokojení hráči, což neplatí od včerejška. Tuchel dal třeba do základu v Leverkusenu Diera a nechá sedět na lavičce od začátku de Ligta ve skvělé formě jen kvůli tomu, že Dier má být jako nová posila využíván? Donedávna to byl ještě náhradník v Tottenhamu. To vytváří v kabině špatnou atmosféru.“

Když se po Laziu hned v Římě Tuchela ptali, zda se obává o své místo, jen stroze odpověděl, že se pod tlakem necítí. Bayern teď čeká ligový výjezd do Bochumi a pak důležitá odveta s Laziem.