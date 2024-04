Kouzlo Leverkusenu? Třeba i tah s třetím gólmanem. Hapal poslal smsky

Bundesligový titul? Posledních jedenáct let se vždy radoval Bayern Mnichov. Tentokrát slaví klub, který na podobnou chvíli čekal 120 let. Bayer Leverkusen se třemi Čechy a výjimečným příběhem mnoha protagonistů nedal bavorskému gigantovi šanci. „Pro bundesligu se nic lepšího nemohlo stát, že Bayern konečně nemá titul,“ má jasno dvojnásobný německý mistr s Kaiserslauternem Miroslav Kadlec.

Když v říjnu 2022 přebíral Leverkusen mlíčňák mezi trenéry Xabi Alonso, tým působil rozháraně, zranitelný směrem dozadu a v dolní polovině tabulky, kam tradicí ani kvalitou kádru nepatřil.

Mnoho lidí nevěřilo, že zrovna Alonso tým pozvedne. Ano, jako hráč byl personou v podstatě všude, kam vkročil, ale jako kouč měl do té doby zkušenost jen s rezervou Realu Sociedad, kde s velkým fotbalem začínal. Rovnítko mezi skvělým hráčem a výborným koučem často neplatí.

V případě Alonsa se ale nabízí. Hrdý Bask postupně do týmu pumpoval mentální sílu. I tomu nejposlednějšímu hráči v hierarchii dával pocítit, že je důležitý. Typický příklad? Další prodloužení smlouvy se třetím gólmanem Niklasem Lombem, který je v klubu od puberty, ale přes Hrádeckého a Kováře se do sestavy nepodívá.

Nikdy si nikdo zásadně nestěžuje, vše šlape, a když už si malinko začátkem sezony posteskl Robert Andrich, že by rád více prostoru na hřišti, Alonso s ním nezačal válčit. Naopak ze zkušeného záložníka vyždímal maximum, aby v posledních týdnech patřil k pilířům sestavy.

Jasná výhra v posledním kole 5:0 nad Brémami jakoby retrospektivně poukázala na celou sezonu. Nemuselo to vždy úplně od začátku šlapat, ale postupně se Bayer rozjel jako dobře seřízená lokomotiva spěchající do cílové destinace s názvem Titul. Taky proti Werderu dal Leverkusen dva z gólů v posledních minutách, jak je v ročníku zvykem i díky příkladné fyzičce.

„Byly chvíle, kdy trénink nestál za nic. Pak jsme si společně sedli v šatně, zavřeli dveře a tvrdě si promluvili o tom, že trénink byl absolutní průšvih,“ poodkryl během titulových oslav možný recept na výborné závěry zápasů Jonas Hofmann. „Vyznačujeme se tím, že jsme sebekritičtí. Jeden může říct druhému, co si myslí a je to přijato,“ doplnil zkušený Němec.

I Hofmann je přitom synonymem úspěchu. V létě přišel po třicítce z Mönchengladbachu, kde byl za ikonu. Zdálo se, že přestup nedává extra smysl. Teď slaví první titul v kariéře. Zapadl do Bayeru, jakoby tam hrával od malička. Podobně na tom jsou i další posily, které si přivedl Alonso. Tella, Boniface, host Stanišič, ale taky Matěj Kovář a hlavně Grimaldo do soukolí přispěli tím nejlepším. A by to právě Stanišič, který otevřel skóre v únorové řežbě proti Bayernu, i když je jeho kmenovým hráčem.

Dá se říct, že žádný transfer nedopadl průšvihem. Dobře, můžeme se bavit o Iglesiasovi z Betisu Sevilla, ale to byla zimní nouze, kdy Alonso potřeboval útočníka do zásoby. A Iglesias byl schůdnou variantou. Přišel jen jako výpomoc na jaro. Hostování přišlo die Werkself na 1,5 milionu eur. Ne, že by se vytáhlý Španěl vyplatil, ale jedná se jen o drobnou kaňku.

Bayer pod Alonsem přidal ten nejdůležitější 43. korálek na šňůru bez porážky v sezoně. V podstatě nemyslitelná série, která nemá v top evropských ligách obdoby, logicky znamená titul. „Tento úspěch je výjimečný pro všechny, pro celý klub. Patří tolika lidem. Poprvé mistři za 120 let? Je mi ctí být toho součástí a pracovat zde. Teď si zasloužíme slavit. Musíme si to užít, s rodinou, přáteli a fanoušky. Příští týden už máme zase práci,“ nechal se slyšet Alonso a narážel jistě na odvetu čtvrtfinále Evropské ligy na půdě West Hamu.

„Máme velkou šanci na semifinále Evropské ligy. Chceme víc. Toužíme po titulu i tam,“ pravil kouč českého triumvirátu.

Nikdy si uznání a úspěch neusurpuje pro sebe. Vždy hovoří o vavřínech pro celý kolektiv. Z jednotlivců vytvořil tým. I proto po něm toužili Liverpool či Bayern Mnichov, ale není to tak dlouho, kdy se 42letý trenér nechal slyšet, že nikam nejde, že má na východním břehu Rýna rozdělanou práci. Pro fanoušky je tím tuplem za poloboha.

Otázkou zůstává, jak se povede udržet kádr pohromadě. Setrvání Alonsa v BayAreně znamená dlouhodobý jackpot pro vedení. Zejména pro sportovního ředitele Simona Rolfese, jehož úkol bude jasný. Udržet co nejvíce mistrů. Na Floriana Wirtze si přitom brousí zuby Bayern Mnichov a další světové značky. A nezůstane jistě jenom u něj…

Titul Leverkusenu očima Čechů, kteří hráli bundesligu

„Obrovská gratulace Leverkusenu i českým klukům. Moc často se totiž nestává, aby naši hráči byli v klubech, které v top pěti ligách vyhrávají tituly. Ono se to docení až s odstupem času, co vůbec dokázali. A z vlastní zkušenosti vím, že i sami hráči si to plně uvědomí až později. Pro bundesligu se nic lepšího nemohlo stát, že konečně Bayern nemá titul.“

Miroslav Kadlec, 2x mistr bundesligy s Kaiserslauternem (1991, 98)

„Zrovna v pondělí jsem si četl váš článek, že jsem poslední z Čechů, kdo v Německu získal titul. To už je let. Dneska se už kouknu spíš na výsledky, ale je to jasné, jak Bayer suverénně k titulu dokráčel. Tu euforii nezapomenete. Pamatuju si, jak na hřiště vběhli i fanoušci, což je na jednu stranu i nepříjemné. Začali na nás skákat. Schovali jsme se do šatny a tam oslavy propukly naplno.“

Jan Šimůnek, 1x mistr bundesligy s Wolfsburgem (2009)

„Je to geniální. I když bychom chtěli, aby Češi více hráli. Musíme brát v potaz tu obrovskou sílu týmu. Buďme rádi, že tam ty tři kluky máme. Zažil jsem dobu, kdy tam byli Michael Ballack a další hvězdy, které ztroskotaly na druhém místě. Teď ten vysněný titul vyšel. Trenér Alonso je jedna věc, ale měl neskutečně kvalitní kádr. Pokud jej udrží do nové sezony pohromadě, tak mají šanci i dál.“

Milan Fukal, bývalý hráč Hamburku a Mönchengladbachu

„Je to něco skvělého. Ten klub znám, působil jsem tam. Hodně dlouho na to čekali. Hned v neděli jsem, posílal smsky a gratuloval. Psal jsem i Rudimu Völlerovi. S mnohými se uvidím na finále německého poháru, kam jsem pozvaný. Tenkrát jsme ten pohár naposledy vyhráli my. Těším se na to a doufám, že budu moct slavit s nimi. Měli bychom ten titul tří Čechů ocenit.“

Pavel Hapal, 1x vítěz německého poháru s Leverkusenem (1993)