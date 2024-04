Proč Bayer vládne Německu. Kuka a Kadlec o boomu, Hložek jako oběť stylu

Poprvé ve stodvacetileté historii klubu Bayer Leverkusen dokráčel na trůn pro německé mistry. Navíc bez jediné porážky pod koučem Xabim Alonsem. Přivezl si snad na východní břeh Rýna španělský stratég kouzelné proutí? Výjimečnou sezonu Bayeru rozebrali ve speciálním díle Ligy naruby redaktoři Jakub Plaskura a Bartoloměj Černík. Jejich hosty byli mistr bundesligy 1998 Pavel Kuka a bývalý hráč Leverkusenu Michal Kadlec, který osobně přihlížel nedělním oslavám titulu na stadionu. „Pocity to byly smíšené. Chtěl jsem to zažít na hřišti, ale mně se to s Leverkusenem bohužel nepovedlo. Je to největší úspěch v historii klubu. Nikdo si nepřipouštěl, že by to nemělo vyjít,“ říká Kadlec k veselí v BayAreně. Celý rozhovor najdete na www.liganaruby.cz.