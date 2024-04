Ščasný o Hložkovi: Krok dál je asi nezbytný, Leverkusen ještě posílí

Necelé dvě sezony v Leverkusenu má Adam za sebou. Jak je hodnotíte?

„Ze začátku se ten přestup jevil jako výborný krok. Spousta hráčů od Pavla Pasky šlo stejnou cestou a vyplatilo se. I v případě Adama to vypadalo, že by to mohlo být terno. Po příchodu nového kouče, který je terno pro klub, se dostal do pozice, že se na hřiště moc nedostane. Roli hraje i obrovská konkurence. Je v klubu vyšší kategorie, poznal to tam, očuchal si to, ale krok dál je asi nezbytný.“

Takže by podle vás měl změnit působiště?

„Pokud se má jeho pozice nést v podobném duchu, jako je tomu nyní, tak asi ano. Jakmile budou všichni hráči zdraví, tak to bude mít nadále komplikované. Navíc si myslím, že Leverkusen ještě posílí.“

Jste zklamaný, že po bezmála dvou letech naplno nerozvinul svůj potenciál?

„Pro mě je Adam pořád velký talent a skvělý kluk. Neberu to jako zklamání. Myslím si, že zklamání to může být