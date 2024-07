Vysvobození z Německa. Černý bude hostovat v Rangers, zájem byl v Anglii

Dá se to označit za třetí restart kariéry. Zatímco v minulých letech ale český reprezentant Václav Černý hledal nový začátek kvůli zraněním kolene, tentokrát mění působiště kvůli hernímu vytížení. Ve Wolfsburgu totiž dostal šestadvacetiletý křídelník jasně najevo, že jej nedostane. Hráči se ozvalo několik zajímavých adres, nakonec si ale vybral skotské Rangers. V Glasgow už podstoupil zdravotní prohlídku, stráví tam rok na hostování.

Na červnovém EURO na sebe mohl upozornit, bohužel (i pro český tým) se to nepovedlo. Co chybělo, aby skóroval proti Gruzii? To už ale Václav Černý hodil za hlavu, zájemci o jeho služby se stejně dostavili. Nyní se tak může připravovat na nové dobrodružství v kariéře – skotskou ligu.

Rangers o hostování hráče projevili v posledních dnech enormní zájem. Jako první o něm informoval německý Sky Sports, zdroje deníku Sport dohodu o ročním hostování potvrzují. Už předtím se ale na leváka vychovaného nizozemskou ligou poptávalo několik zajímavých adres.

Dle informací redakce šlo o