Hotovo! Hložek zůstává v Německu, bude nejdražší posilou Hoffenheimu

Anglické „Lišky“ z Leicesteru a Bayer Leverkusen už byli domluveni na všech formalitách hostování Adama Hložka. Čekalo se jen na zelenou od samotného hráče. Jak ale informoval deník Sport a web iSport.cz v úterý, nic nebylo dokončené a existoval prostor pro to, aby se do hry vložil jiný klub. A přesně to se stalo. Přesun do Premier League se nekoná, Hložek podepíše o víkendu smlouvu s Hoffenheimem, který za něj dá rekordní částku.

Český reprezentant působí v bundeslize dva roky a z jeho tábora bylo vždy slyšet to samé: „Priorita je setrvání v Německu.“ Na konci sezony to řekl Pavel Kuka z hráčovy agentury ISM, v tomto týdnu to řekl v rozhovoru pro iSport.cz i Pavel Paska. „My víme, že by se uplatnil v bundeslize,“ naznačil, že se hráč k Anglii obrátí zády.

Je to logické. Ačkoliv je Leicester nováček Premier League, anglická soutěž má o stupínek vyšší kvalitu a převážně jinou typologii. Proto když se ozval Hoffenheim, nebylo co řešit. Pro Hložka i Leverkusen šlo o výhodnější obchod – hráč zůstane v Německu a úřadující mistr dostane více peněz s okamžitou platností. Původní dohoda s Leicesterem byla totiž o hostování s povinností odkupu, která by se uplatnila pouze v případě setrvání v Premier League.

Jak tedy vypadá obchod s Hoffenheimem? Leverkusen má podle Sky Sports obdržet 17-18 milionů euro (zhruba 440 milionů korun), ve hře jsou i 2 miliony euro navíc ve výkonnostních bonusech. Pokud by navíc „Die Kraichgauer“ chtěli útočníka v budoucnu přeprodat, dostane Bayer 10 % z rozdílu přestupových částek.

Celkově se bývalý hráč Sparty stane jasně nejdražší posilou v historii klubu. Rekordním transferem byl dosud příchod útočníka Mergima Berishy za 14 milionů euro (350 milionů korun) z loňského léta. Hložkův drahý příchod umožnil především odchod forvarda Maximiliana Beiera do Borussie Dortmund.

Dvaadvacetiletý hráč by měl být už od čtvrtka na jihozápadě Německa, kde během pátku probíhá jeho zdravotní prohlídka. Pokud vše proběhne hladce, podepíše v sobotu smlouvu do roku 2028 a klub jej oficiálně představí. Podobně jako v Leverkusenu bude mít Hložek v Hoffenheimu českou společnost, v sedmém celku minulé sezony působí beci David Jurásek a Pavel Kadeřábek.

Hoffenheim čeká během pátečního večera první kolo německého poháru na hřišti Wurzburger Kickers, příští víkend pak začne ligovou sezonu doma proti Kielu. Tam už by měl být Hložek připraven naskočit do hry.