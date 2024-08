Co čekat od bundesligy: naštvaný Bayern, těžký úděl pro jednoho Čecha

Je to tady! V pátek se rozjíždí poslední z top evropských soutěží. Nejnavštěvovanější liga světa započne 62. ročník i s šesticí Čechů. „Věřím, že by mohlo jít o jednu z nejlepších sezon bundesligy vůbec. Týmy jsou nesmírně vyrovnané a nevidím jasného favorita na titul. Snad budou mít velké slovo i čeští hráči,“ přeje si na startu bundesligy expert na německý fotbal Petr Ruman, s nímž jsme rozebrali největší otázky před zahájením sezony.

Šestice krajánků ve třech klubech. Pavel Kadeřábek, David Jurásek a Adam Hložek v Hoffenheimu, Matěj Kovář s Patrikem Schickem v Leverkusenu a Tomáš Čvančara v Mönchengladbachu. To je české zastoupení v bundeslize. Oproti předešlé sezoně se zmenšilo o čtyři zástupce. Nejvíce zápasů v ní stihnul Pavel Kadeřábek (29), nejméně Matěj Kovář (1).

Návrat St. Pauli do bundesligy je velkou událostí

Návrat St. Pauli do bundesligy je velkou událostí • Foto X / FC St. Pauli

Názor experta: Boj o záchranu „Návrat St. Pauli je velkou událostí pro celou ligu. Stadion Millerntor je opravdu kouzelný. Ztráta dvou klíčových strůjců postupu bude ovšem citelná. Kiel může těžit z výborné práce trenéra Marcela Rappa. Ve druhé bundeslize předváděli opravdu pěkný fotbal. Navíc je požene naprostá euforie z účasti mezi elitou. Záchrana by pro oba týmy byla velkým úspěchem.“

Holstein Kiel si bundesligu zahraje vůbec poprvé v historii, St. Pauli se do ní vrací po třinácti letech. Legendární klub z Hamburku ovšem přišel v létě o dvě klíčové postavy triumfální sezony, v níž ovládl druhou. bundesligu. Kouč Fabian Hürzeler zamířil do Brightonu a záložník Marcel Hartel, jenž měl sedmnáct gólů a třináct asistencí, posílil americké St. Louis City. Kiel přivedl nejdražší posilu ve své historii. Bosenského středopolaře Armina Gigoviče za 1,8 milionu eur.

Názor experta: Wolfsburg „Je to sice takový nemastný, neslaný klub, ale má dost peněz a navíc se mi velice líbí práce kouče Ralpha Hasenhüttla, kterého jsem měl možnost poznat jako spoluhráče i trenéra. Vlky převzal v březnu s tím, že se musí hlavně zachránit. Nyní už dostal prostor přetvořit si tým více k obrazu svému a myslím si, že Wolfsburg má velkou šanci si výrazně polepšit oproti dvanáctému místu z minulé sezony. Už jen proto, že se mohou soustředit výhradně na bundesligu.“

Lipsko se již stabilně drží na předních příčkách bundesligy. Přestože přišlo o Daniho Olma, udrželo i pro další ročník Xaviho Simonse a mohlo by opět zlobit. Union se při premiérové účasti v Lize mistrů sotva udržel v bundeslize. Značně pod své možnosti hrál i Mönchengladbach, jenž skončil jen o bod před Unionem. Prostoru ke zlepšení mají oba týmy mnoho.

Maximilian Beier přestoupil do Borussie Dortmund

Maximilian Beier přestoupil do Borussie Dortmund • Foto X / Borussia Dortmund

Názor experta: Maximilian Beier do Dortmundu „Nejvíce těším na Maximiliana Beiera, který posílil Dortmund. Po sezoně v Hoffenheimu, kdy nasázel šestnáct gólů a na další tři nahrál, si díky výborným výkonů v přípravě s reprezentací vysloužil i nominaci na EURO. Je to útočník přesně podle mého gusta. Velice rychlý, neustále v náběhu a produktivní. BVB má evidentně velkou chuť tuto sezonu uspět.“

S 534 miliony eur vydanými na posily utratily celky bundesligy méně než třetinu oproti těm z Premier League. Přesto byla k vidění řada zajímavých transferů. Bayern z Londýna získal duo Joao Palhinha, Michael Olise. K tomu do Mnichova zamířil ze Stuttgartu stoper Hiroki Ito. Leverkusen by měl ještě vylepšit Aleix García z Girony a Dortmund přetáhl ze Stuttgartu dvojici Serhou Guirassy, Waldemar Anton.

Tip Sportu:

1. Leverkusen

2. Bayern

3. Dortmund

4. Stuttgart

…

16. St. Pauli

17. Bochum

18. Kiel

Top přestupy:

1. Michael Olise (22 let), záložník: Crystal Palace -> Bayern (53 milionů eur)

2. Joao Palhinha (29 let), záložník: Fulham -> Bayern (51 milionů eur)

3. Maximilian Beier (21 let), útočník: Hoffenheim -> Dortmund (30 milionů eur)