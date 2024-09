Čvančara rozhodl. Bayern nevyzrál na Leverkusen, sok Sparty remizoval

Čvančara až v 76. minutě nahradil zraněného spoluhráče Ngoumoua a stihl být hrdinou zápasu. V úplném závěru čtyřiadvacetiletý reprezentant hlavou usměrnil do sítě centr Hacka a dal první gól od loňského listopadu. Borussia díky němu vybojovala v bundeslize první domácí vítězství od únorového úspěchu nad Bochumí.

Do šlágru kola mezi Bayernem a Leverkusenem vstoupili lépe domácí, ale do vedení přesto šel jako první hostující Bayer, a to navíc svou první střelou v zápase. Ve 31. minutě se do míče za vápnem opřel Andrich a tvrdou ranou do spodního rohu překonal brankáře Neuera. Domácí však v aktivitě nepolevili a o osm minut později srovnali díky tvrdé ráně domácího talenta Palovice z 25 metrů.

Zkraje druhého dějství mohli domácí Bavoři otočit skóre, ale po Kaneově precizním centru trefil Gnabry nejprve jen tyč a z následné dorážky orazítkoval ještě břevno. Bayern pokračoval v nátlaku i ve zbytku utkání, ale nedokázal jej proměnit v branku. Bavoři zůstali v čele tabulky s náskokem dvou bodů na Lipsko. Leverkusen je s tříbodovou ztrátou na čelo třetí.

Soupeř Sparty v LM remizoval

Wolfsburg poslal proti Stuttgartu ve 20. minutě do vedení Wind. S 11 góly nejlepší střelec týmu z minulé sezony se v aktuálním ročníku trefil poprvé. Stuttgart do přestávky srovnal zásluhou Millota. Francouzský záložník sice neproměnil penaltu za faul, ale míč vyražený brankářem Grabarem dorazil do sítě.

V 63. minutě přišel VfB o vyloučeného Karazora a Wolfsburg přesilovku využil už po pěti minutách. Po Windově přihrávce se z rychlého protiútoku trefil Amúra. Hosté přesto neodjeli s prázdnou. V sedmé nastavené minutě si Mittelstädtův přetažený centr našel Undav a vyrovnal.

St. Pauli nečekaně vyhrálo ve Freiburgu 3:0 a dočkalo se první výhry v sezoně. Dvěma góly se na úspěchu nováčka podílel Tunisan Saad. Freiburg neproměnil penaltu a dva góly domácím odvolal videorozhodčí.

Lipsko doma porazilo 4:0 Augsburg. V úvodní čtvrthodině dal dva góly slovinský útočník Šeško, po změně stran přidali další Openda a Simons. Domácí udrželi ligovou neporazitelnost a na druhém místě ztrácejí bod na Bayern, který ve večerním šlágru vyzve Leverkusen.

Německá fotbalová liga - 5. kolo:

Freiburg - St. Pauli 0:3

Branky: 12. a 72. Saad, 45. Afolayan

Mohuč - Heidenheim 0:2

Branky: 16. Pieringer, 86. Schöppner

Mönchengladbach - Union Berlín 1:0

Branka: 90.+6 Čvančara

Lipsko - Augsburg 4:0

Branky: 11. a 15. Šeško, 46. Openda, 57. Simons

Wolfsburg - Stuttgart 2:2

Branky: 20. Wind, 68. Amúra - 32. Millot, 90.+7 Undav

Bayern Mnichov - Leverkusen 1:1

Branky: 39. Pavlovic - 31. Andrich