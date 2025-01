Bundesliga se opět probouzí: Češi v boji o titul i záchranu. Ticho na trhu

Dva týmy s výraznou českou stopou se nachází na opačném konci tabulky. Zatímco obhájce titulu Leverkusen s Patrikem Schickem a Matějem Kovářem v sestavě dotírá na vedoucí Bayern Mnichov, ještě početnější česká kolonie v Hoffenheimu se nachází na poslední příčce zaručující záchranu v nejvyšší německé soutěži. Na co se tedy můžeme těšit ve druhé polovině bundesligy?

Česká legie v boji o záchranu

Hoffenheim se čtyřmi Čechy v kádru je po turbulentním podzimu a výměně trenéra jen těsně nad sestupovými, respektive barážovými příčkami. Z českých hráčů na soupisce má nejlepší pozici v týmu Adam Hložek, který v první polovině sezony nasbíral ve všech soutěžích pět gólů a přidal také jednu asistenci, čímž patří k nejproduktivnějším hráčům týmu.

Krajní obránci Pavel Kadeřábek a David Jurásek nepodávají konzistentní výkony a stoper Robin Hranáč po letním příchodu z Plzně začal své první zahraniční angažmá děsivě. Po dlouhém vysedávání na lavičce, nebo dokonce na tribuně, se ale v posledním podzimním utkání konečně podíval na trávník a do základní sestavy se dostal i při nedávném přáteláku. Vypadá to tedy, že by na jaře mohl dostat druhou šanci a pomoct svému týmu k záchraně.

Náskok Hoffenheimu na šestnáctý Heidenheim činí na startu jara 4 body a oba týmy bojující o přežití čekají ještě minimálně dva zápasy v evropských pohárech. To by mohlo hrát do karet Bochumi a Kielu. Poslední dva celky mají o něco větší ztrátu, ale jejich situace ještě není bezvýchodná. V závěrečném prosincovém kole navíc oba týmy vyhrály. Pro Bochum přitom šlo o první vítězství v sezoně a Kiel se radoval teprve podruhé.