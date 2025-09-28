ONLINE: Freiburg - Hoffenheim. Coufal má asistenci, v základu hraje i Hranáč
Leverkusen porazil v 5. kole bundesligy St. Pauli 2:1. Český útočník Patrik Schick nastoupil v základní sestavě, ale na gólech se nepodílel. O ty se postarali Edmond Tapsoba a Ernest Poku. Bayer po změně trenéra podruhé vyhrál a patří mu průběžná čtvrtá příčka. Už v pátek si Bayern Mnichov poradil s Brémami 4:0 zůstal v čele tabulky s plným počtem bodů. Frankfurt zdolal v bláznivé přestřelce Mönchengladbach 6:4. Lipsko vyhrálo ve 1:0, Dortmund v Mohuči 2:0.
Lipsko zvítězilo 1:0 na hřišti Wolfsburgu a připsalo si čtvrtou výhru v řadě. V 8. minutě se trefil Belgičan Bakayoko, který jedinou brankou rozhodl i předchozí venkovní duel na hřišti Mohuče. Wolfsburg čeká na vítězství čtyři kola a na domácí půdě v součtu s minulou sezonou nezvítězil už 11 zápasů. V tabulce je na 12. místě. Lipsko je třetí s tříbodovým mankem na vedoucí Bayern Mnichov.
Frankfurt zvítězil 6:4 na hřišti Mönchengladbachu díky pětigólové smršti v prvním poločase a v tabulce se posunul na 4. místo. O góly hostů se postaralo pět hráčů. Dvakrát se podařilo skórovat obránci Kochovi. Mönchengladbach se za stavu 0:6 vzpamatoval až v závěrečných 20 minutách, kdy se trefil čtyřikrát. Na první výhru však dál čeká a klesl na poslední místo tabulky.
Na druhé místo se posunul Dortmund po vítězství 2:0 v Mohuči. Svěřenci trenéra Nika Kovače zápas rozhodli už v prvním poločase trefami Svenssona a Adeyemiho, které obě spoluhráčům připravil Brandt. Dortmund zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních 10 let. Borussia zvítězila ve čtvrtém ligovém zápase po sobě a pokaždé udržela čisté konto.
Heidenheim po čtyřech prohrách za sebou poprvé v sezoně zvítězil, když porazil 2:1 Augsburg a odpoutal se z posledního místa tabulky. Augsburg po vítězství v prvním kole prohrál čtvrtý zápas po sobě a v tabulce je šestnáctý o skóre právě před Heidenheimem.
Rakordní stovka Kanea
Dvakrát se do sítě Brém trefil anglický kanonýr Harry Kane, jenž už má na kontě deset branek a na začátku svého třetího ročníku v Bayernu zaokrouhlil svůj počet gólů za klub v soutěžních zápasech na 100.
Kane potřeboval na stovku branek 104 zápasů a stihl to tak rychleji než dva skvělí střelci poslední doby: Cristiano Ronaldo v Realu Madrid a Erling Haaland v Manchesteru City potřebovali na 100 gólů 105 utkání.