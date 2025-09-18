Divočina Leverkusenu: faul na Schicka i skvělý přímák. Byli jsme naivní, mínil gólman
Na trávníku v Kodani se ve čtvrtek večer odehrál dramatický zápas ligové fáze Ligy mistrů, k velkým zvratům docházelo v samotném závěru. Leverkusen proti dánskému šampionovi nakonec remizoval 2:2, alespoň bod zachraňoval až v nastavení. Patrik Schick odehrál za hosty celý zápas, do velkých šancí se nedostával. Krásnému přímému kopu Alejandra Grimalda, kterým španělský křídelník srovnal na 1:1, předcházel faul na českého útočníka. „Ukázali jsme charakter,“ líbilo se po utkání novému dánskému kouči Leverkusenu Kasperu Hjulmandovi.
Leverkusen vstoupil do nové éry, snaží se nastartovat po letním průvanu v kádru a odchodu klíčových opor. Německý klub dokonce už stihl odvolat Erika ten Haga, který před sezonou nahradil úspěšného Xabiho Alonsa. Na start Ligy mistrů v Kodani už německý celek vedl na lavičce dánský kouč Kasper Hjulmand, který koučoval zápas hlavní fáze Ligy mistrů poprvé od sezony 2012/13.
Domácí odehráli lepší první půli a od 9. minuty vedli po zásahu švédského útočníka Jordana Larssona. Leverkusen zareagoval až v závěrečné pasáži. Po faulu na Patrika Schicka, který odehrál celý zápas, nádherně proměnil v 82. minutě přímý kop Alejandro Grimaldo.
„Co k tomu říct? Má skvělou techniku, dneska to znovu předvedl. Ale fakt, že v současné době potřebujeme k bodům podobné momenty, o ničem dobrém nesvědčí,“ řekl po utkání upřímný gólman Leverkusenu Mark Flekken, který přišel v létě z Brentfordu.
Schick měl jednu střelu na bránu, „přispěl“ ke gólu soupeře
Narážel na fakt, že jeho tým se po letních změnách stále hledá, ani v Kodani zejména v první půli nehrál dobře. Nakonec ale Leverkusen v dramatickém finiši urval alespoň bod. Domácí šli v 87. minutě podruhé do vedení po zásahu Brazilce Roberta. Bundesligový šampion ze sezony 2023/24 vydoloval z dánské půdy nakonec alespoň bod, když v 91. minutě na konečných 2:2 srovnal po vlastní brance Pantelise Hatzidiakose.
„Jsme nový tým, ale dnes jsme znovu ukázali charakter. Dvakrát prohrávat není nic jednoduchého, nakonec si odvážíme bod. Pořád máme na čem pracovat,“ hodnotil utkání ve své rodné zemi trenér Kasper Hjulmand. „Je dobře, že chceme za každou cenu urvat tři body. Ale když běháme někde po rozích hřiště, je to složité. Nakonec můžeme být rádi za bod,“ dodal gólman Flekken.
Nelíbilo se mu, že jeho tým po srovnání na 1:1 zbytečně riskoval. „Nakonec jsme mohli klidně prohrát, samozřejmě bylo od nás trochu naivní se takhle hnát dopředu. To by se nám nemělo stávat. Ten závěr ale ukázal, že máme morálku, když jsme to nevzdali a vybojovali alespoň bod, který považuji za zasloužený.“
Český útočník Patrik Schick, jedna z největších ofenzivních zbraní Leverkusenu, se v Kodani neprosadil, za celý zápas vystřelil jen jednou na bránu. Dobrým zakrytím balonu ale přispěl k faulu, po němž se výstavně trefil Grimaldo.
Leverkusen musí dál pracovat na vylepšení formy, už v neděli tým čeká na domácí půdě náročné bundesligové utkání proti Mönchengladbachu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Club Brugge
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|16
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|18
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|19
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|20
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Kajrat
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off