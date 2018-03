Hořký konec Mareše ve Slovanu. Dal za podzim 16 gólů, i tak ho zatratili...

Byl to šok. Z hráče, který byl lídrem, dokázal nahecovat celý tým a dotáhl Slovan na druhou příčku zajišťující postup do play off o mistrovský titul, se stal během zimní pauzy odpadlík.

Přesněji řečeno až čtvrtou variantou. Bratislavský celek si totiž na jarní část pořídil čtyři nové útočníky. Mezi nimi vyčníval Slovinec Andráž Šporar z Basileje. Marešovy gólové trefy byly v tu ránu zapomenuty.

„S tím, že jsem najednou až čtvrtý v řadě, jsem se nedokázal vyrovnat a odešel jsem. A do lepšího,“ řekl Mareš o odchodu do polského Zaglebie Lubin.

Podle českého útočníka nebylo rozloučení se Slovanem zrovna přátelské. „Jsem ze staré školy a ctím zásady. Pokud se s někým ústně na něčem dohodnete, platí to. Bohužel, dnes už tomu tak není,“ pokračoval teplický odchovanec.

Na angažmá u slovenských sousedů bude vzpomínat s rozporuplnými pocity. Zatímco v Ružomberoku prožíval báječné období a v červenci minulého roku odcházel do Slovanu jako jeden z nejlepších střelců uplynulého ročníku, po zkušenosti se slovenskou metropolí mu nadšení vyprchalo.

„Na co budu nerad vzpomínat? Málo diváků na stadionech, umělé trávníky v Žilině a Trenčíně a chovaní Slovanu Bratislava,“ nebere si servítky 31letý fotbalista.