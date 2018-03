Ibrahimovic se uvedl: Já a starý na MLS? Naopak! Jednou zemřu mladý

Slíbil, že zopakuje stejný příběh jako po přestupu do Manchesteru United. "O můj věk se nebojte. Když jsem přišel do Anglie, všichni říkali, že jsem starý. Přijel jsem tam na vozíku a za tři měsíce jsem Anglii dobyl. Pak říkali, že létám," řekl Ibrahimovic, který se loni na podzim vrátil na Old Trafford po vážném zranění kolena, ale za United v této sezoně nastoupil jen sedmkrát. Minulý týden se s anglickým klubem dohodl na ukončení smlouvy a zamířil do Los Angeles.

"Vím, co dokážu. Jsem tady, abych vyhrával. Lev je hladový. Dal jsem víc gólů, než hráči tady odehráli zápasů, takže vím, co dělám. Jedu dál, ale s Galaxy. Jsem to pořád já, jenom v jiném klubu," vykládal s obvyklým sebevědomím nejlepší střelec v historii švédské reprezentace, který má za sebou působení v dalších velkoklubech jako Ajaxu, Juventusu, Interu a AC Milán, Barceloně či Paris St. Germain.

Do Los Angeles ho to prý táhlo již dříve, ale z námluv sešlo a přestoupil do Manchesteru. Podepsat smlouvu s Galaxy se definitivně rozhodl po večeři s Davidem Beckhamem, který za klub hrával v letech 2007 až 2012. "Ptal jsem se ho, jaké to tu je, a mluvil o tom jen v dobrém. Zrovna mi psal: Užij si to," uvedl Ibrahimovic.